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Yamil Melgar Inaugura Rehabilitación Integral de la 1ª. Norte.

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*La Obra Incluye Pavimentación Hidráulica, Drenaje, Agua Potable, Luminarias e Infraestructura Pluvial
*- Se Fortalece la Conectividad, Seguridad y Calidad de Vida de las Familias Tapachultecas.

Tapachula, Chiapas; 9 de Junio de 2026.- El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, inauguró la modernización integral de la 1ª. Norte, una obra estratégica que fortalece la conectividad, seguridad y calidad de vida de las familias tapachultecas.
Acompañado por las regidoras Janeth Luengo, Camila Morales, Adriana Blas y Bertha Moreno Espinosa, así como por los regidores Juan Carlos D’amiano y Edi Alberto García, además de integrantes del gabinete municipal, vecinos, empresarios y comerciantes de la zona, destacó que esta vialidad forma parte de la transformación urbana que impulsa en coordinación con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para mejorar la imagen y funcionalidad de la ciudad.

Durante la explicación técnica, el secretario de Obras Públicas, William Penagos, informó que la obra contempló más de 700 metros lineales de pavimento de concreto hidráulico, equivalentes a más de seis cuadras, además de la rehabilitación de 192 tomas de agua potable y 192 descargas sanitarias, construcción de guarniciones y banquetas, instalación de 38 luminarias con postes cónicos de ocho metros de altura y nueva infraestructura subterránea.
Asimismo, detalló que, derivado de estudios técnicos y supervisiones realizadas durante la ejecución de la obra, en el crucero de la 3ª. Oriente se construye una boca de tormenta y un encofrado pluvial de concreto armado, para captar y desfogar adecuadamente el agua de lluvia, evitando encharcamientos y fortaleciendo la durabilidad de la vialidad.
“Esta 1ª. Norte sufría constantemente de fugas de agua y drenaje; hoy no solamente estamos entregando una calle de concreto, sino una vialidad integral que resuelve problemas de fondo y fortalece la seguridad de las familias”, expresó William Penagos, al destacar que la obra fue concluida en aproximadamente 75 días gracias al trabajo coordinado entre autoridades y empresas constructoras.
A nombre de los vecinos beneficiados, la empresaria Sara Ruíz Monzón, propietaria de Cocina de Sari, agradeció la atención brindada por las autoridades municipales y reconoció el impacto positivo de la obra. “Hoy vemos los resultados: una calle digna, segura, alumbrada y, sobre todo, con los drenajes funcionando. Esta obra mejora nuestra calidad de vida y fortalece el comercio local”, manifestó.
Por su parte, Yamil Melgar señaló que Tapachula vive una etapa de transformación con obras que modernizan la infraestructura urbana y responden a demandas históricas de la ciudadanía. “Queremos una ciudad moderna, ordenada y con vialidades dignas. Cuando trabajamos en unidad y cumplimos compromisos, logramos cambiar la imagen de Tapachula y construir mejores condiciones para todas las familias”, concluyó. Boletín Oficial

Yamil Melgar Inaugura Rehabilitación Integral de la 1ª. Norte.
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