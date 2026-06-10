Yamil Melgar Inaugura Rehabilitación Integral de la 1ª. Norte.

*La Obra Incluye Pavimentación Hidráulica, Drenaje, Agua Potable, Luminarias e Infraestructura Pluvial

*- Se Fortalece la Conectividad, Seguridad y Calidad de Vida de las Familias Tapachultecas.

Tapachula, Chiapas; 9 de Junio de 2026.- El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, inauguró la modernización integral de la 1ª. Norte, una obra estratégica que fortalece la conectividad, seguridad y calidad de vida de las familias tapachultecas.

Acompañado por las regidoras Janeth Luengo, Camila Morales, Adriana Blas y Bertha Moreno Espinosa, así como por los regidores Juan Carlos D’amiano y Edi Alberto García, además de integrantes del gabinete municipal, vecinos, empresarios y comerciantes de la zona, destacó que esta vialidad forma parte de la transformación urbana que impulsa en coordinación con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para mejorar la imagen y funcionalidad de la ciudad.



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Durante la explicación técnica, el secretario de Obras Públicas, William Penagos, informó que la obra contempló más de 700 metros lineales de pavimento de concreto hidráulico, equivalentes a más de seis cuadras, además de la rehabilitación de 192 tomas de agua potable y 192 descargas sanitarias, construcción de guarniciones y banquetas, instalación de 38 luminarias con postes cónicos de ocho metros de altura y nueva infraestructura subterránea.Asimismo, detalló que, derivado de estudios técnicos y supervisiones realizadas durante la ejecución de la obra, en el crucero de la 3ª. Oriente se construye una boca de tormenta y un encofrado pluvial de concreto armado, para captar y desfogar adecuadamente el agua de lluvia, evitando encharcamientos y fortaleciendo la durabilidad de la vialidad.“Esta 1ª. Norte sufría constantemente de fugas de agua y drenaje; hoy no solamente estamos entregando una calle de concreto, sino una vialidad integral que resuelve problemas de fondo y fortalece la seguridad de las familias”, expresó William Penagos, al destacar que la obra fue concluida en aproximadamente 75 días gracias al trabajo coordinado entre autoridades y empresas constructoras.A nombre de los vecinos beneficiados, la empresaria Sara Ruíz Monzón, propietaria de Cocina de Sari, agradeció la atención brindada por las autoridades municipales y reconoció el impacto positivo de la obra. “Hoy vemos los resultados: una calle digna, segura, alumbrada y, sobre todo, con los drenajes funcionando. Esta obra mejora nuestra calidad de vida y fortalece el comercio local”, manifestó.Por su parte, Yamil Melgar señaló que Tapachula vive una etapa de transformación con obras que modernizan la infraestructura urbana y responden a demandas históricas de la ciudadanía. “Queremos una ciudad moderna, ordenada y con vialidades dignas. Cuando trabajamos en unidad y cumplimos compromisos, logramos cambiar la imagen de Tapachula y construir mejores condiciones para todas las familias”, concluyó. Boletín Oficial