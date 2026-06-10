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COBACH Reúne a Talentos de Todo Chiapas en Encuentro Estatal Celebrado en Tapachula

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*Los Ganadores Representarán a Chiapas en el Encuentro Regional Sur-Sureste.

Tapachula, Chiapas; 9 de Junio de 2026.- Con entusiasmo, orgullo y grandes expectativas, estudiantes del Plantel 26 Río Chancalá arribaron a las instalaciones del Hotel Cabildo’s de Tapachula para participar en el Encuentro Estatal Deportivo, Cultural y Académico COBACH 2026, una de las actividades más importantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas.
El profesor Alex Cruz Rincón, docente adscrito al Plantel 26 Río Chancalá y al Plantel 96 de la Zona Norte de Palenque, destacó la relevancia de esta justa estudiantil, señalando que su delegación está integrada por aproximadamente entre 250 y 300 personas, entre alumnos, docentes y personal de apoyo.
Asimismo, reconoció la organización del evento y la cálida recepción brindada a los participantes desde su llegada a Tapachula.

Por su parte, Sugey Jiménez Mena, personal administrativo de la Coordinación Zona Norte, informó que la delegación proveniente de Palenque realizó un recorrido de alrededor de 14 horas para llegar a la sede del encuentro.
“Venimos de la Zona Norte, somos la primera coordinación que se presentó debido a la distancia, son aproximadamente 14 horas de viaje. Venimos un poquito cansados, pero bien”, expresó.
El encuentro reúne a estudiantes de las regiones Norte, Istmo-Costa, Costa, Selva y Selva Norte, quienes obtuvieron su clasificación tras superar las etapas eliminatorias en sus respectivas zonas.
Las actividades se desarrollarán de manera simultánea en diversas sedes de Tapachula, entre ellas el Deportivo Los Cerritos, la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física (ENLEF) y las instalaciones del Tecnológico de Monterrey.
Los participantes competirán en disciplinas deportivas como futbol, voleibol, basquetbol, atletismo y pruebas de pista, además de concursos académicos y actividades culturales.
Más allá de la competencia, docentes y coordinadores coincidieron en que este encuentro representa una oportunidad para fortalecer la formación integral de los jóvenes, fomentar la convivencia entre estudiantes de distintas regiones y motivarlos a continuar con sus estudios.
Los mejores resultados de esta etapa permitirán a los ganadores representarán a Chiapas en el Encuentro Regional Sur-Sureste, donde buscarán mantener el destacado desempeño que históricamente ha caracterizado a las delegaciones del COBACH. EL ORBE/Nelson Bautista

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