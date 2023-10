Haitiano fue Atropellado por Empleada de la Fiscalía del Akishino

*En el Entronque al Ejido Álvaro Obregón.

Tapachula, Chiapas; 27 de Octubre.- Conductores que transitaban sobre la Carretera Costera, al cruzar el entronque que conduce hacia el ejido Álvaro Obregón se percataron que se había registrado un accidente automovilístico, cuando la conductora de una camioneta de color blanco había arrollado a una persona migrante, por el cual solicitaron la pronta intervención de las diferentes corporaciones policiacas y de rescate, quienes se trasladaron al lugar.

Estas tuvieron a la vista sobre la Carretera Costera, a la altura del crucero hacia el ejido Álvaro Obregón, a una persona sobre dicha vía, siendo un joven de nombre Peterson Derismontt «N», de 18 años de edad, y originario de Haití, quien había sido atropellado por una camioneta tipo pick up, cuando caminaba sobre la Carretera Costera, una Volkswagen Amarok blanca, con placas de circulación del Estado de Chiapas, conducida por una persona del sexo femenino que no quiso proporcionar su nombre, pero agregó ser empleada de la Procuraduría de Justicia y estar comisionada a la Fiscalía ubicada sobre el bulevar Príncipe Akishino, en la Ciudad de Tapachula.

Cabe hacer mención que al lugar arribaron los paramédicos de Protección Civil Municipal de Tapachula, en la unidad PC-59, quienes indicaron que este joven no presentaba golpe ni lesiones de gravedad, por lo cual no era necesario ser trasladado a alguna institución médica, y se quedó en el lugar.

En cambio, la camioneta sufrió más daños en su parte frontal del cofre, por lo que elementos de la Policía Municipal de Tapachula serían los encargados de deslindar las responsabilidades de este accidente. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda