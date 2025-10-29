Poder Judicial dicta 20 años de prisión al responsable del delito de Pederastia Agravada

miércoles, octubre 29, 2025
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria a Pedro “N”, por el delito de Pederastia Agravada, cometido en contra de una adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Tenejapa, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Por lo anterior, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de San Cristóbal resolvió imponer a Pedro “N” una pena de 20 años de prisión, condenándolo al pago de la reparación del daño integral, y no se le concedió ningún sustitutivo de la pena impuesta.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, fortalece su compromiso con una justicia más humanista, que prioriza el interés superior de la niñez y garantiza que los delitos que vulneren sus derechos sean debidamente sancionados.

