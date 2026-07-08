Detienen en Tapachula a Cubano Como Presunto Feminicida

Tapachula, Chiapas; 7 de Julio de 2026.- Un ciudadano cubano identificado como Yadriel Corona, originario de Cienfuegos, Cuba, fue detenido, presuntamente, durante la madrugada de este martes 7 de julio en esta Ciudad de Tapachula, Chiapas, como parte de las investigaciones relacionadas con la desaparición y muerte de Lizbeth Bustos Vera, una mujer con residencia en Canadá.

De acuerdo con los primeros reportes, autoridades mexicanas ubicaron y aseguraron al extranjero, quien es señalado como la persona con quien la víctima mantenía una relación sentimental desde hacía aproximadamente siete meses. Ambos presuntamente compartían domicilio en México.

La investigación inició luego de que Lizbeth Bustos, madre de dos menores de edad y originaria de Minatitlán, Veracruz, fuera reportada como desaparecida. La mujer habría viajado a México para atender asuntos relacionados con una herencia familiar.

Según las autoridades, Lizbeth fue vista por última vez el pasado 16 de junio, mientras que sus familiares reportaron su desaparición el 22 de junio. Tras las diligencias realizadas en un inmueble donde presuntamente habitaba la pareja, fue localizado un cuerpo sin vida enterrado en el patio de la vivienda.

Los reportes preliminares señalan que los restos fueron encontrados a una profundidad aproximada de 2.30 metros y presuntamente estaban cubiertos con piedras, bloques y una capa de cemento, en un intento por ocultar el cuerpo.

El hallazgo generó una investigación ministerial que llevó a la búsqueda del presunto responsable, quien ahora estaría bajo custodia de las autoridades mientras se define su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente los cargos que serán imputados a Yadriel Corona, ni han dado a conocer los resultados finales de los estudios periciales que permitan establecer con precisión la causa de muerte de Lizbeth Bustos Vera.

El caso continúa bajo investigación y se espera que en las próximas horas se amplíe la información por parte de las autoridades correspondientes. EL ORBE / Martha Guillén