Reconocen a Trabajadores por Destacada Atención a Derechohabientes

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de la Coordinación de Atención al Derechohabiente (CAOD), entregó reconocimientos al personal de áreas médicas, de enfermería, administrativas y de vigilancia de la zona centro, por su destacado desempeño en la atención a la derechohabiencia, compromiso laboral y actitud de servicio en su actividad diaria.

Los reconocimientos se otorgan al personal que recibe felicitaciones por las y los derechohabientes a través de los volantes de buzón, que se ubican en los módulos de atención.

El personal que recibió los reconocimientos labora en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, en Tuxtla Gutiérrez, mejor conocido como “5 de mayo”, y en las Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 25, No. 23, en Tuxtla Gutiérrez y la No. 17, en San Cristóbal de Las Casas.

La entrega de reconocimientos fue encabezada por Ana Lourdes Balboa Orduña, coordinadora de Atención al Derechohabiente; Fernando Franco Vargas, director del HGZ No. 2, y Rosalba Morales García, líder del equipo de supervisión del área médica.

Los Módulos de Atención al Derechohabiente se ubican en las zonas de ingreso y de urgencias de los Hospitales Generales de Zona (HGZ), Hospitales Generales de Sub Zona con Medicina Familiar (HGZSZ/MF), Unidades de Medicina Familiar (UMF), Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), y oficinas subdelegacionales. Boletín Oficial