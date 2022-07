¡Se Hunde Huixtla en la Peor Administración de su Historia!

Enfrenta Severos Problemas de Inseguridad, Recolección de Basura y Falta de Obras.

Tapachula, Chiapas; 20 de julio del 2022.- Mientras que el aún alcalde del municipio de Huixtla, Carlos Salazar Gam, se la pasa tomándose fotos, paseando y haciendo alarde de «sus influencias», la población está viviendo la peor administración en su historia.

A un año de que cobra como presidente de ese municipio, no ha podido atender los rezagos y las demandas más sentidas de la población y por ello se mantienen severos problemas de inseguridad, recolección de basura, falta de obras, alumbrado públicos, redes de agua y entre, entre otras.

Aunado a eso, la apertura de antros de vicio ha llegado a su auge en perjuicio de la población, sobre todo en jóvenes y menores de edad.

Las calles se encuentran despedazas y los caminos en el área rural están mucho peor; ha crecido también el comercio informal, la prostitución, los delitos comunes y el desorden total en el municipio.

La desesperación de la, población por la falta de atención en los servicios públicos se ve reflejada de inmediato. Por ejemplo, al no pasar el camión recolector de basura, los pobladores se ven obligados a sacar las bolsas en banquetas y hasta en medio del afluente vehicular. Como al alcalde le importa un comino esa situación, los residuos se dispersan por toda la ciudad y por ello quedan toneladas en espera de que alguien se apiade en recogerlas.

Eso es un factor de contaminación y un hedor insoportable que obviamente no se puede esconder, ni con el mejor discurso político ni con más promesas, como las que hizo en su campaña política y que tampoco ha cumplido.

La población está llegando a un hartazgo de esa inoperancia, que en cualquier momento se podría desbordar y ocasionar problemas de ingobernabilidad local. EL ORBE / José Ángel López.