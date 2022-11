Presuntos Maras Infiltrados en Caravana de Migrantes Atacan a Agentes del INM

* En Pijijiapan.

* Cuatro Oficiales Resultaron Severamente Lesionados.

Tapachula, Chiapas; 11 de Noviembre del 2022.- Un grupo de jóvenes que viajaban en una de las últimas caravanas de migrantes que partió desde Tapachula con rumbo al centro del país, atacó este fin de semana a varios agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) que viajaban en una unidad oficial, al menos cuatro de ellos terminaron severamente lesionados.

Aún cuando serán las autoridades las que precisen sobre las investigaciones sobre estos lamentables hechos, se cree que los agresores eran miembros de la banda delictiva Mara Salvatrucha 13, que se habían infiltrado en el contingente de los indocumentados.

Los primeros informes señalan que los agentes están adscritos al Estado de Veracruz y habían venido a Chiapas acompañando a camiones con personas deportadas, a las que habían entregado a las autoridades de Guatemala para que ellos hicieran lo propio con otras naciones.

Por ello, retornaban en una unidad oficial, tipo colectiva, pero cuando transitaban en el tramo carretero entre los municipios de Pijijiapan y Tonalá, a unos 200 kilómetros de Tapachula, los migrantes ocupaban gran parte de esa vía de comunicación y el tránsito era lento.

Fue así que los extranjeros se percataron del vehículo del INM, lo retuvieron, vandalizaron y lo querían volcar con lo oficiales adentro, pero por fortuna no lograron.

Los oficiales iban desarmados. Aún así, los sacaron por la fuerza del vehículo y los empezaron a golpear salvajemente, incluso se teme que la intención era lincharlos por el simple hecho de ser parte de la autoridad mexicana.

«Los hermanos centroamericanos» llevaban palos, piedras y otros objetos -según la versión de testigos- y con ello arremetieron en contra de los uniformados, hasta dejarles lesiones de consideración.

Un grupo de empresarios que regresaba a Tapachula se percató de lo que estaba sucediendo, detuvieron sus carros y gritaban a los migrantes para que no mataran a los agentes migratorios. De esa manera corrieron y dejaron a las víctima tiradas en la carretera.

Cabe mencionar que cerca del lugar de los hechos estaba un hombre y una mujer «activistas» que coordinaban las acciones de la caravana.

Hasta la noche de este viernes, se desconocía de la evolución en la salud de los agredidos, luego de que les estaban haciendo estudios especializados, sobre todo en las heridas recibidas en el cráneo.

Esta vez no estuvo nadie de los organismos defensores de los Derechos Humanos para que atestiguaran la forma en la que en realidad se comportan lo grupos que ellos defienden, y tampoco para velar por los agentes mexicanos, a quienes por fortuna les perdonaron la vida. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello