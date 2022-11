Productores del Soconusco Usan Moscas Estériles Para Controlar Plagas en Cultivos

* Principalmente en Frutas de Temporada.

Tapachula, Chiapas; 27 de Noviembre del 2022.- Lo que hace la mosca silvestre, y que ahora se le denomina “de la fruta”, es que llega al producto, lo pica y deposita ahí sus huevos, los cuales se transforman en larvas (gusanos), que se alimentan del mismo, y es entonces cuando se pierde la calidad y ya no se puede comercializar, como ha sucedido con el mango.

Eso fue lo que dio pie a que se investigara en los laboratorios y se mejorara la técnica del uso del insecto estéril (TIE), que se produce para ayudar a luchar contra insectos vectores de enfermedades, el cual se utiliza como control de la natalidad, según comentó para el rotativo EL ORBE, el señor José Luis Zavala López, retirado del programa Mosca del Mediterráneo, de Metapa, Chiapas.

Añadió que la mosca ataca a todas las frutas. En el caso del café no le afecta mucho ya que lo que se come es la pulpa, no el grano, pero por ejemplo el mango, la guayaba, el caimito, el mamey, y todas aquellas frutas que lo comestible es la pulpa, se ven seriamente afectadas, y por eso se encaminaron los esfuerzos hasta encontrar un método de cómo combatir esta plaga.

Agregó que la principal función de los insectos producidos en los laboratorios de algunas plantas es convertirse en un control del bicho silvestre, ya que por su condición de estériles, al cruzarse con las moscas del campo éstas ya no pueden producir (no hay descendencia) y en esa acción se logra el control de la natalidad, y en consecuencia, al avanzar de generación tras generación se reduce la población y obviamente disminuye la plaga.

Explicó que el combate a la mosca de la fruta es un manejo integrado que incluye el monitoreo, la detección oportuna de la plaga (para saber dónde está), luego viene el control mecánico mediante insecticidas, hasta llegar a la última etapa que es cuando se liberan las estériles. EL ORBE / Nelson Bautista