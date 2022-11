Vendedores de Comida Recienten el Alza en Precios de Insumos

* Además Subió el Gas y la Tarifa Eléctrica.

Tapachula, Chiapas; 27 de Noviembre del 2022.- El incremento de productos como la harina de maíz y de trigo, así en otros que sirven para la elaboración de toda clase de alimentos, ha sido de manera exorbitante lo que ha provocado que los dueños de puestos de comida ya no soporten mantener los precios, como es el caso de quienes venden dobladas, o popularmente conocidas como quesadillas.

De esa forma lo manifestó, Liliana Pérez, comerciante del citado ramo, quien al ser entrevistada por rotativo EL ORBE, señaló que los costos de la harina Maseca se elevaron muchísimo, de 140 Pesos el bulto hasta 200, lo mismo que con la de trigo (que no baja de 230 Pesos el paquete) y otros productos como el aceite, sal, flor de calabaza, champiñones, quesillo, cebolla, tomate, pollo, carne de res, chicharrón, cilantro, y otros, todo está caro.

Aparte tienen que apechugar el alza en otros como el gas, le energía eléctrica, impuestos y los salarios de los empleados, indicó, y como consecuencia de la materia prima, se han visto en la necesidad de modificar los costos de los antojitos que venden.

Agregó que entienden que la situación económica está muy difícil, porque lo ven con los comensales, quienes cuando van con sus familias, se ajustan o se limitan para que puedan comer todos, los papás y sus hijos. Por eso que la modificación del costo de las quesadillas no va más arriba, para no afectar en mucho los bolsillos de los clientes.

Reiteró que en ese negocio tratan de “estirar” el dinero hasta donde pueden, pero, aun así, no les quedó otra que incrementar precios, a modo de salvar el negocio. EL ORBE / Nelson Bautista