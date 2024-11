Lluvias Atípicas Provocan Incertidumbre Entre Productores de Soya de la Región

*No Podrán Levantar sus Cosechas si no Deja de Llover.

Tapachula, Chiapas; 11 de Noviembre de 2024.- Las constantes lluvias no permitirán levantar la cosecha de soya en la región de la costa de Chiapas, lo cual preocupa a los productores, pues en pronósticos del Sistema Meteorológico Nacional, se tiene previsto que las precipitaciones pluviales concluyan hasta el 30 de noviembre.

Lo anterior fue dado a conocer por Jorge Arroyo Ruiz, productor de granos en Mazatán y Tapachula, quien aseguró que la siembra de granos corre muchos riesgos, y que en este caso, las lluvias que no paran, crean un clima de incertidumbre.

También hay incertidumbre en cuanto a los precios, en virtud de que el precio de garantía que les ofrecieron jamás funcionó, obligándolos a estar entre el coyotaje y las empresas compradoras, subrayó.

A la fecha les han comprado a 7000 y 7500 mil Pesos la tonelada, que son los precios internacionales, pero desconocen si a esas cifras les van a restar los fletes, impurezas y granos dañados, porque eso les mermaría y ya no tendría caso seguir sembrando granos.

Por otro lado, insistió en que el Gobierno les tiene prohibido la siembra de granos transgénicos. Sin embargo, dijo, es un discurso de doble moral ya que a los productores de la región les niega esa posibilidad, pero a cambio, sí le da entrada al país a granos de otros países emanados de semilla transgénica.

También se dirigió al Gobierno Federal y Estatal para que modifiquen las políticas públicas y se produzca realmente el apoyo al campo, porque si los productores no encuentran ese amparo pueden dejar de producir y quien pagaría los platos rotos sería el pueblo mexicano, que es a quien van dirigidos los granos para su alimentación.

Agregó que desean seguir produciendo maíz y soya, entre otros granos, pero también quieren precios de garantía favorables y que los insumos ya no sigan subiendo de precio como ha sucedido ahora. EL ORBE/Nelson Bautista