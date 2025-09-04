Estamos Viviendo en un Chiapas con Cero Robos y Cero Bloqueos Carreteros

*Destaca Secretario de Seguridad Óscar Aparicio Avendaño.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 3 de septiembre de 2025.- Con el firme compromiso de impulsar acciones coordinadas que fortalezcan la seguridad en las rutas de transporte, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo, y del jefe de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chiapas, Edgar Gerardo Aguilar Quintana, sostuvieron una reunión de trabajo con los representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).



Durante el encuentro, los representantes transportistas pertenecientes a la Delegación Tabasco, Grupo MAF, Grupo AEXA, Fraysur, Enlaces y Granos del Sureste, Transportes Meyapac, Transportes Mayar y del Consejo Regional de Transportistas Federal, dieron a conocer sus propuestas sobre los temas prioritarios relacionados con la prevención del robo al autotransporte, la protección de operadores, y el refuerzo institucional en tramos carreteros.Coincidieron en la importancia de establecer mecanismos de colaboración permanentes que permitan una respuesta ante situaciones de riesgo, así como la implementación de tecnologías de monitoreo y protocolos de actuación conjunta con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), así como mejorar la colaboración en los retenes para evitar algún tipo de incidencia entre los operadores y las autoridades.Agradecieron la apertura del titular de la SSP para manifestarle sus inquietudes, además de reconocer el avance en materia de seguridad que se ha realizado, asegurando que ya no han tenido incidencias en territorio chiapaneco, demostrando que la SSP es una institución que se rige por los principios humanistas de esta Nueva ERA.Por su parte, el secretario reiteró su disposición para trabajar de manera cercana con la Canacar en el diseño e implementación de estrategias integrales que garanticen condiciones de mayor seguridad para las unidades, operadores y mercancías que diariamente circulan por el territorio nacional. Asegurando que se trabaja bajo los principios de la Cuarta Transformación."Estamos siguiendo la estrategia nacional que encabeza la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch", aseveró.Asimismo, reconoció que gracias a la voluntad política del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Chiapas cuenta con los primeros nueve meses sin robos ni bloqueos carreteros, un hecho histórico. "Estamos viviendo en un Chiapas con cero robos y cero bloqueos carreteros", concluyó.Con estas reuniones, la SSP reafirma su compromiso con la construcción de una agenda común entre las autoridades de seguridad y el gremio del transporte, con el objetivo de proteger de manera integral a los transportistas generando a su vez condiciones propicias para la inversión en el estado.