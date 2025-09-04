Jurisdicción Sanitaria No. VII Refuerza la Prevención del Cáncer de Mama

*A Través de Jornadas Móviles de Detección Temprana.

Tapachula, Chiapas; 3 de Septiembre de 2025. – Con el objetivo de reducir la incidencia y mortalidad por cáncer de mama en la región, la Jurisdicción Sanitaria No. 7, encabezada por la Dra. Estela García Soltero, ha puesto en marcha una estrategia permanente de prevención y detección temprana a través de jornadas móviles que se realizan el día 19 de cada mes en Tapachula.

Estas jornadas se llevan a cabo mediante las unidades médicas móviles comunitarias UMAC CAMA, que ofrecen estudios de mastografía dirigidos a mujeres de entre 40 y 69 años, grupo con mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad.

La García Soltero enfatizó que el cáncer de mama continúa siendo la principal causa de muerte entre mujeres en México, y Chiapas no está exento de esta realidad.



Nuestro objetivo es fomentar la prevención mediante la autoexploración y el tamizaje regular. La detección oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, subrayó.El programa también promueve la autoexploración mamaria en mujeres a partir de los 20 años, recomendando realizarla una vez al mes, idealmente ocho días después del inicio del periodo menstrual. En mujeres posmenopáusicas, se sugiere elegir un día fijo cada mes. Cualquier cambio o anormalidad debe ser motivo de consulta médica inmediata.Más allá del 19 de Octubre, Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, esta iniciativa busca mantener la conciencia activa durante todo el año. No se trata de conmemorar un solo día. La prevención debe ser constante y sostenida mes con mes, apuntó.Están invitando a todas las mujeres, especialmente a quienes tienen antecedentes familiares de cáncer, a participar en estas jornadas. Un diagnóstico temprano permite tratamientos más efectivos y mejora significativamente las posibilidades de recuperación. EL ORBE/Nelson BautistaNOTA: En la actualidad, el Centro Estatal de Cancerología continúa abandonado, ya que desde el sexenio pasado fue cerrado por las autoridades de salud. Dicho inmueble está ubicado al sur de la ciudad de Tapachula.