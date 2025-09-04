Vecinos de la 5ª Privada Sur Insisten en ser Tomados en Cuenta en Reparación de Calles

*Ya no se Puede Transitar en Esas Vialidades.

Tapachula Chiapas 3 de septiembre 2025.- Habitantes de la colonia Centro, en el municipio de Tapachula, denuncian el abandono en que se encuentran sus calles, particularmente en la 16 Oriente y 5ª Privada Sur, donde el deterioro del pavimento ha empeorado con el paso de los años, sin que hasta ahora las autoridades atiendan sus demandas.

De acuerdo con los vecinos, las gestiones para la rehabilitación datan de administraciones anteriores. Sin embargo, a pesar de haber entregado múltiples oficios, aseguran que nunca han recibido una respuesta concreta.



1 de 3

Hemos metido documentos desde hace años y seguimos esperando. No hemos tenido ni una sola respuesta positiva, expresó Paula Aguilar Rodríguez, residente de la zona. Lamentó que mientras otras calles cercanas sí han sido rehabilitadas, la suya permanece en completo abandono.Explicó que la rehabilitación no solo beneficiaría a los colonos, sino que también ayudaría a reducir el tráfico en la 3ª avenida, una de las vías más transitadas. Estas calles podrían ser una alternativa para aliviar la congestión, además de mejorar la seguridad y la imagen urbana, añadió.A este problema se suma una fuga de agua potable que diariamente vierte grandes cantidades del vital líquido a un canal cercano. Los colonos consideran que la situación representa no solo un desperdicio, sino una falta de responsabilidad en el manejo del servicio.Frente a este panorama, la comunidad hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que atiendan sus necesidades. También somos parte del municipio y merecemos calles dignas. Ya es momento de que nos escuchen, concluyó. EL ORBE/Nelson Bautista