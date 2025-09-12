Secretaría de Finanzas y FGE Fortalecen Coordinación Institucional

*Para Eficientar la Persecución de Delitos

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 11 de septiembre de 2025.- Como parte de la estrategia de seguridad implementada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, este jueves se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Finanzas y la Fiscalía General del Estado (FGE).



El acuerdo permitirá acceder en tiempo real al padrón vehicular en apoyo a las labores de investigación de la FGE, priorizando la seguridad, la confidencialidad y la protección de datos personales de la ciudadanía.Con esta alianza, la Secretaría de Finanzas y la FGE reafirman su compromiso con la ciudadanía, asegurando que el uso de la tecnología se realice bajo controles claros, protocolos definidos y pleno respeto a los derechos de las personas.