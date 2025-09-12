El Pozoles Sigue Siendo el Platillo Favorito para Celebrar Fiesta Mexicana: Restauranteros

Tapachula, Chiapas 11 de Septiembre del 2025.- La comida mexicana es conocida mundialmente por su gran variedad de platillos tradicionales, y en las fiestas mexicanas es fundamental en la celebración, por lo que diversos establecimientos de comida en la región del Soconusco se dicen listos para atender a sus clientes, ya sea en los establecimientos o con la entrega a domicilio.

En entrevista sobre este tema, la dueña de un restaurante de comida en Tapachula, Joselin Rincón Nolasco manifestó que ya se están percibiendo un repunte en las ventas, aunque no como se quisiera debido a la difícil situación económica.



Pero los platillos con mayor demanda en la actualidad es el pozole, así como las enchiladas y gorditas, es lo del mayor agrado para los comensales, por lo que dichos platillos forman parte del menú principal durante la presente temporada.“De hecho estamos manejando paquetes, y sí ha habido demanda, ya tenemos muchos pedidos para las fiestas patrias. Hay personas que van a venir aquí, y hay quienes nos lo han pedido para llevar. Se ha duplicado, haz de cuenta, si atendíamos, por decir un número, 15 clientes, ahorita atendemos 30”, comentó.La también pequeña empresaria de esta localidad, exhortó a la población a consumir lo local, y acudir a los establecimientos con tiempo para evitar contra tiempos durante las festividades.Agregó que lo importante es celebrar en familia el orgullo de ser mexicanos, y recordar a los héroes que nos dieron patria y libertar. EL ORBE/ JC.