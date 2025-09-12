Coapatap Manda Recibos de 15 mil Pesos a Habitantes de la Colonia “Esperanza”

*Deben Verificar Porque Están mal Impresos.

Tapachula, Chiapas 11 de Septiembre del 2025.- Habitantes de la colonia La Esperanza en el municipio de Tapachula, solicitaron al Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), que les corrijan el recibo por el consumo de agua potable, el cual les ha llegado con cifras exorbitantes.

Explicaron que tienen un contrato comunitario para 24 viviendas, de las cuales no están habitadas 7. Por lo que entre todos pagaban anteriormente 2 mil 500 pesos, pero conforme fue pasando el tiempo en la actual administración les empezaron a subir los costos en los cobros por el servicio de agua.



Al respecto, Gerardo González Bustamantes manifestó que en una ocasión les llego de “51 mil pesos”, por lo que tuvieron que ir hacer las aclaraciones a la dirección del organismo operador de agua.Lamentablemente la problemática persiste, ya que el último recibo de cobro les llego de “15 mil 200 pesos”, y se trata de viviendas y familias muy humildes.“Es un robo lo que están haciendo, vamos todos los días, hemos tenido reuniones, pero queremos una respuesta, porque en cinco o seis días nos llega otro recibo y no podemos salir con ese pago”, comento.Entrevistadas por aparte Dora Ortiz Gómez representante de la colonia Nueva Esperanza, manifestó que dicho cobro es muy injusto, ya que es una colonia donde habitan familias de escasos recursos económico.Destacó que a lo mucho, deberían de pagar 200 pesos por familia, como sucede en otras colonias.“Si no nos hacen caso, vamos a ir a plantarnos a COAPATAP, no podemos pagar tanto, aparte de eso, lo que yo le digo al director, ellos tienen un medidor, y deberían pagar 200 pesos por familia”, concluyó. EL ORBE/ Mesa de Redacción.