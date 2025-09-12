Persisten los Problemas en Centro de Acopio de Basura en Mercado 5 de Mayo y Sebastián Escobar

El Ayuntamiento Mandó a Limpiar la Zona Para Evitar Contaminación

——-

Tricicleros Volvieron a Congestionar el Tráfico y Saturar el Espacio de los Contenedores

——

Comerciantes Cierran Negocios Debido a Olores Fétidos en la Zona

Tapachula, Chiapas 11 de Septiembre del 2025.- Comerciantes del mercado 5 de Mayo y Sebastián Escobar volvieron a manifestar su inconformar por el centro de acopio de basura que se encuentra sobre la 3ª calle poniente esquina con 12 avenida norte, en el centro de la ciudad de Tapachula.

Manifestaron con documentos en mano, acordaron con las autoridades que dicho espacio se encontrara limpio, y que se evitaría la aglomeración de basura, a donde a diario acuden cientos de tricicleros. En lo que encontraban un espacio adecuado para el tiradero de basura.



1 de 3

Este jueves, decenas de negocios cerraron sus puertas, ya que, a decir de los afectados, ya no soportan los olores que emite el centro de acopio de desechos en mención. El problema mayor radica en los lixiviados que se siguen esparcidos por toda la zona.Por lo que urge realizar una limpieza y lavado de las calles, y evitar los malos olores existentes.Comentaron que el pasado miércoles, tras la protesta, las autoridades levantaron todos los desechos, pero no hubo una limpieza a profundidad.Lo malo es que este jueves por la mañana, de nueva cuenta los recolectores de basura en triciclo volvieron a saturar de desechos este espacio.Consuelo Roble, comerciante de la zona manifestó su inconformidad y solicitó que las autoridades atiendan la solicitud que le han hecho, ya que sus ventas han caído estrepitosamente.“La gente ya no quiere venir a comprar, aquí apesta, es una situación de desesperación y estamos siendo afectados en nuestro negocio”, apuntó.En contra parte, las autoridades municipales ya dieron a conocer públicamente que tienen un plan de trabajo para poder atender esta problemática. EL ORBE/ Mesa de Redacción.