Asegura SSP búnker criminal y refuerza operativo permanente en la región Mezcalapa–Ocuilapa

Chiapas; 06 de febrero de 2026.- El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, dio a conocer que como resultado de un operativo interinstitucional robusto y permanente, fue asegurado un inmueble utilizado como búnker por un grupo criminal en las localidades de Ocuilapa y El Carrizal.

Derivado de trabajos de inteligencia y de las recientes detenciones relevantes realizadas en la zona, elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo lograron intervenir un inmueble que funcionaba como centro de operaciones delictivas, donde se resguardaban personas privadas de la libertad y se coordinaban actividades ilícitas.

Durante la acción se aseguró un vehículo con reporte de robo, un arma larga, equipo de videovigilancia, documentación relacionada con cobros ilícitos, así como diversa evidencia vinculada a delitos como secuestro, narcotráfico y extorsión. El inmueble contaba con una estructura fortificada, puertas blindadas, pasadizos ocultos y posiciones estratégicas de vigilancia y ataque.

Aparicio Avendaño destacó que en el transcurso de esta semana fueron detenidos cuatro integrantes de un grupo criminal, incluido el brazo operativo del líder de la zona, a quienes se les aseguraron cuatro armas largas y un vehículo con reporte de robo. Con estas acciones, se ha logrado mermar significativamente la capacidad operativa y logística de dicha célula delictiva.

Asimismo, informó que continúan las investigaciones para desarticular redes de difusión de información falsa vinculadas a grupos criminales, logrando ya la eliminación de una página digital mediante mandato judicial, con acciones legales en curso contra otras más.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo reafirma su compromiso de seguir trabajando con firmeza, inteligencia y coordinación para garantizar la paz, la seguridad y el bienestar del pueblo de Chiapas, bajo la visión del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.