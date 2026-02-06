sábado, febrero 7, 2026
Vehículo se incendia en zona escolar de la colonia 5 de Febrero.

Tapachula, Chiapas a 06 de febrero 2026.- Un vehículo particular terminó completamente calcinado la tarde de este jueves en la colonia 5 de Febrero, justo frente a la Escuela Normal, una zona escolar, lo que generó alarma entre vecinos y transeúntes; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:05 horas, sobre la 6ª Avenida Norte, entre la 31 y 33 Calle Poniente, donde un automóvil Volkswagen Vento, color plata, con placas del estado de Chiapas, comenzó a incendiarse hasta quedar en pérdida total.

Al lugar acudió personal de la Policía Vial Municipal, a bordo de la unidad 0485, quienes solicitaron el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tapachula para controlar y sofocar las llamas. Tras varios minutos de labores, el fuego fue finalmente extinguido, aunque el vehículo quedó reducido a chatarra.

Durante el incidente, el incendio también provocó daños a dos medidores de energía eléctrica pertenecientes a una panadería cercana. Como medida preventiva, las autoridades cerraron la circulación vehicular en la zona para facilitar las labores de emergencia y evitar riesgos a la población.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio del automotor. Las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Afortunadamente, pese a tratarse de un área escolar y de alta afluencia, no se registraron personas heridas.
