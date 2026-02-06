sábado, febrero 7, 2026
spot_img
InicioAl InstantePoder Judicial del Estado impone 100 años de prisión a responsable de...
Al InstanteRojas

Poder Judicial del Estado impone 100 años de prisión a responsable de Homicidio Calificado

0
24

– No habrá impunidad en los delitos que atenten contra la integridad y la vida de las y los chiapanecos.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria ejemplar en contra de una persona del sexo masculino por el delito de Homicidio Calificado, cometido en agravio de dos hombres con identidades reservadas.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Solosuchiapa, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Pichucalco resolvió imponer a Bernabé “N”, 100 años de prisión y el pago de la reparación del daño. Además, no se le concedió ningún beneficio sustitutivo de la pena.

Esta sentencia se dictó una vez realizado el desahogo de pruebas durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Con esta resolución ejemplar, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana y accesible, en donde no haya impunidad en los delitos que atenten contra la integridad y la vida de las y los chiapanecos.

Artículo anterior
Avanzan labores de control y enfriamiento en incendio del sitio de residuos de Tapachula: Yamil Melgar
Artículo siguiente
Vehículo se incendia en zona escolar de la colonia 5 de Febrero.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Asegura SSP búnker criminal y refuerza operativo permanente en la región Mezcalapa–Ocuilapa

Al Instante staff - 0
Chiapas; 06 de febrero de 2026.- El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, dio a conocer que como resultado de un...
Leer más

Vehículo se incendia en zona escolar de la colonia 5 de Febrero.

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas a 06 de febrero 2026.- Un vehículo particular terminó completamente calcinado la tarde de este jueves en la colonia 5 de Febrero,...
Leer más

Avanzan labores de control y enfriamiento en incendio del sitio de residuos de Tapachula: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
Con el objetivo de dar seguimiento puntual a las acciones de control y mitigación, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo realizó un recorrido de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV