Poder Judicial del Estado impone 100 años de prisión a responsable de Homicidio Calificado

– No habrá impunidad en los delitos que atenten contra la integridad y la vida de las y los chiapanecos.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria ejemplar en contra de una persona del sexo masculino por el delito de Homicidio Calificado, cometido en agravio de dos hombres con identidades reservadas.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Solosuchiapa, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Pichucalco resolvió imponer a Bernabé “N”, 100 años de prisión y el pago de la reparación del daño. Además, no se le concedió ningún beneficio sustitutivo de la pena.

Esta sentencia se dictó una vez realizado el desahogo de pruebas durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Con esta resolución ejemplar, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana y accesible, en donde no haya impunidad en los delitos que atenten contra la integridad y la vida de las y los chiapanecos.