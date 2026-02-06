Gobernador de Chiapas Pide Mayor Control en Reforma Electoral

Ciudad de México; 5 de Febrero.- Luego de la detención del alcalde de Morena en Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, por sus presuntos nexos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, consideró que la propuesta de reforma electoral debe incluir mayores controles para evitar la intromisión del crimen organizado en los procesos políticos.

Entrevistado tras el aniversario de la Constitución, el mandatario estatal se deslindó de contar con información específica sobre el caso pues «no tengo datos de otros Estados».

No obstante, Ramírez subrayó la necesidad de reforzar los mecanismos de revisión de perfiles dentro de los partidos políticos, al advertir que se trata de un tema delicado que debe atenderse con rigor institucional.

Cuestionado sobre si la reforma electoral debería contemplar mayores controles para evitar este tipo de situaciones, el Gobernador sostuvo que es indispensable la participación de las autoridades de procuración de justicia.

«Hay que tener un control por parte de la Fiscalía General de la República, y una opinión de quienes son candidatos de los partidos políticos. Es un tema riguroso tanto para la Fiscalía General de la República como para las Fiscalías de los Estados, porque solamente de esa forma podemos evitar la intromisión de la delincuencia organizada», señaló.