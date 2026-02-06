viernes, febrero 6, 2026
Aprueban Dotar de Mejor Armamento a Policías en Chiapas; No se Escatimará en Inversión Para Devolver la Paz: ERA

El Pleno de la 69 Legislatura Aprobó la Iniciativa de Decreto Para Equipar con Armas de Alto Poder a las Corporaciones Policiacas Chiapanecas
——-
El Objetivo es el Combate a la Delincuencia y la Búsqueda de la Restitución de la Paz en la Entidad
——-
Con Estrategia e Inteligencia se Combate la Inseguridad y la Delincuencia

*LA INICIATIVA DEL GOBERNADOR EDUARDO RAMÍREZ DE HACERLE FRENTE A LA DELINCUENCIA CON MEJOR ARMAMENTO FUE AVALADA POR EL CONGRESO DE CHIAPAS; SERÁ TURNADA AL CONGRESO DE LA UNIÓN.

Tuxtla Gutiérrez, Chis.;5 de Febrero.- El pleno de la 69 Legislatura aprobó la iniciativa de decreto con la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para dotar de armas de más alto poder a las corporaciones policíacas de Chiapas en el combate a la delincuencia y la búsqueda de la restitución de la paz en la entidad.

La semana pasada, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar planteó que enviaría una iniciativa de ley federal para otorgar armas de más alto poder a las corporaciones policíacas de Chiapas en su lucha contra el crimen organizado. «No puede ser que estén mejor armados los bandidos y los delincuentes que las propias instituciones, yo no creo en eso, por eso no escatimo nunca en la inversión del armamento”, justificó el mandatario.
Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política argumentó durante la sesión de este jueves que con dicha reforma se consolidan instituciones civiles «fuertes y cercanas a la gente» para enfrentar a la delincuencia con eficacia y con la colaboración interinstitucional entre los distintos niveles de gobierno.
Así, afirmó, se garantizará que las fuerzas de seguridad estatales actúen con mayor capacidad operativa, mayor capacitación y profesionalización.
Explicó que la lucha por la paz involucra a «hombres y mujeres de valor», porque en Chiapas se padeció una historia lamentable «de dolor» debido a la violencia que se acrecentó en años recientes.
El crimen y sus hechos violentos aumentaron por la complicidad entre el Estado y la delincuencia. Había que poner orden con las consecuencias que deriven, expuso el legislador de Morena.
El gobernador Eduardo Ramírez, enmarcó, estableció como prioridad de su administración fortalecer las instituciones de seguridad, y ahora se tiene estrategia e inteligencia en el combate a la inseguridad y la delincuencia.
Con la aprobación de tal iniciativa el Congreso de Chiapas «está a la vanguardia». El documento se enviará al Congreso de la Unión, con el objetivo de dotar de mejor armamento a los cuerpos de seguridad. «Lo que está en juego en Chiapas no es cosa menor, es la paz que se está construyendo”, enfatizó.
Los legisladores de diferentes partidos políticos Javier Jiménez Jiménez, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo y Rubén Zuarth Esquiva, coincidieron que la aprobación de la reforma es una decisión trascendental para la seguridad pública y la paz social de Chiapas.
Destacaron que es necesario otorgar las herramientas necesarias a los cuerpos de seguridad para que cumplan con su responsabilidad de salvaguardar el bienestar de la población.
Afirmaron que no se permitirá que la delincuencia ingrese y altere el orden. En Chiapas no habrá espacio ni tolerancia para la delincuencia, porque el gobierno actúa con responsabilidad para reestructurar el engranaje social.
El dictamen aprobado por la Legislatura local será presentado al Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 71 de la Constitución General de la República en materia de portación de armas reservadas para el uso de las Fuerzas Armadas. Sun

Yamil Melgar: Nada detiene la transformación de Tapachula

Yamil Melgar: Nada detiene la transformación de Tapachula. Seguimos avanzando con voluntad y trabajo, construyendo un mejor presente para nuestro querido municipio. La transformación...
Conferencia de prensa matutina desde Morelia, Michoacán. Viernes 06 de febrero 2026

Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Bazar San Valentín

En el marco del mes del Amor y la Amistad, se llevó a cabo el Cálido Bazar de San Valentín este domingo 1 de...
