Arranca el Programa de Alfabetización “Chiapas Puede” en el Soconusco

*Entregan Kits Educativos a Asesores.

Tapachula, Chiapas 11 de septiembre 2025.- En el marco del programa de alfabetización “Chiapas Puede”, este día se realizó la entrega de kits educativos a educandos y asesores en Tapachula y municipios del Soconusco, como parte del arranque oficial de los círculos de estudio que buscan combatir el rezago educativo en la región.

Karen Ballinas, coordinadora operativa territorial del programa, informó que fueron distribuidos los materiales necesarios para iniciar con los módulos de alfabetización.



En total, 45 asesores recibieron kits, los cuales incluyen dos libros creados por la Secretaría de Educación, una libreta, lápices, colores y un examen diagnóstico básico pero integral. Cada asesor atenderá de 10 a 15 educandos, con lo cual se prevé comenzar las actividades la próxima semana.El 24 de julio iniciamos la convocatoria a través de la Secretaría de Educación y la plataforma SIGA. Esperábamos una participación de 30 mil personas, pero hasta ahora ya sumamos más de 65 mil educandos registrados, lo que ha superado nuestras expectativas, señalo.Destacó el entusiasmo de la población y el compromiso del gobernador y del secretario de Educación con el programa.Uno de los aspectos más importantes del modelo es que los asesores son habitantes de las mismas comunidades, lo que evita que los educandos deban trasladarse o incurrir en gastos para asistir a sus clases. En muchos casos, los círculos de estudio se establecen en casas que los propios educandos habilitan para recibir al asesor.Los asesores fueron previamente capacitados mediante un curso de 20 horas desarrollado por la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y alojado en una plataforma virtual, con el objetivo de prepararlos en metodologías básicas de enseñanza para adultos.El Soconusco está listo. Todos los municipios han sido considerados y se está trabajando en coordinación con las estructuras municipales, sin interferir en las tareas propias de los ayuntamientos. Como dice el señor gobernador, somos un gran ejército al servicio de la alfabetización en Chiapas, dijo.Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la educación y con reducir significativamente el analfabetismo, una de las principales problemáticas sociales en la entidad. EL ORBE/Nelson Bautista