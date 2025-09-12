Llega Ayuda a Colonias Afectadas por Lluvias

Tapachula, Chiapas; 11 de septiembre de 2025. Tras las intensas lluvias registradas en los últimos días, autoridades estatales y municipales intensificaron las acciones de auxilio a las familias damnificadas en Tapachula, donde se reportan afectaciones en 17 colonias y un total de 90 familias perjudicadas.

La Secretaria de Protección Civil Municipal, informó que en la colonia Monroy se distribuyeron colchonetas, cobertores, kits de limpieza y despensas, con el respaldo del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento local.

De igual forma se han implementado acciones preventivas y de atención directa, como fumigaciones, cloración de agua, retiro de árboles en riesgo, limpieza de viviendas, y liberación de cauces, con apoyo de la Marina y el Ejército.



La alerta amarilla por lluvias se mantiene vigente durante la semana, por lo que se exhortó a la población a seguir las recomendaciones de protección civil. Subrayó que muchas personas se resisten a evacuar por temor a perder sus pertenencias, lo que representa un riesgo adicional.En la parte alta del municipio se registraron deslaves que dañaron cinco viviendas; una de ellas fue arrasada completamente, mientras que las otras cuatro presentan daños estructurales y acumulación de lodo. Personal de Protección Civil continúa en la zona apoyando en labores de limpieza y entrega de ayuda humanitaria.Entre las colonias más afectadas se encuentran La Ceiba, Alianza 6 de Abril, Campestre Coralia, Monroy, Colinas del Rey, La Hierbabuena y Fuerza y Progreso, donde en algunos hogares el nivel del agua alcanzó hasta dos metros de altura.Durante las labores de rescate, también se brindó auxilio a personas en movilidad, principalmente migrantes de origen haitiano y hondureño, algunos de los cuales fueron localizados en condiciones de alto riesgo.El operativo ha contado con la participación de 60 elementos de Protección Civil Municipal, 25 estatales, una brigada de bomberos de Tapachula, 40 efectivos del Ejército y personal de la Marina. Todos trabajan coordinadamente a través de una mesa de mando instalada de manera permanente para atender la emergencia. EL ORBE/Nelson Bautista