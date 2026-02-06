viernes, febrero 6, 2026
En Tapachula Transformamos Espacios Para Nuestra Juventud: Yamil Melgar




El Alcalde Supervisó los Avances de la Obra de Remodelación en la Preparatoria Tapachula
——–
Refrendó el Compromiso de su Gobierno con el Desarrollo Integral de la Juventud Tapachulteca

Durante una supervisión de obra de los avances en la remodelación incluyente de la emblemática Preparatoria No. 1,“Tapachula”, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, afirmó que su administración trabaja de manera permanente en la transformación de espacios educativos, en alineación con la estrategia que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, orientada a fortalecer la infraestructura escolar y mejorar las condiciones de aprendizaje en Chiapas.

Acompañado por la presidenta honorífica del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero, el Alcalde señaló que el Ayuntamiento de Tapachula impulsa acciones para que los centros escolares cuenten con mejores instalaciones y espacios accesibles, garantizando condiciones dignas para el proceso educativo en beneficio del alumnado.
En su mensaje, Yamil Melgar Bravo refrendó el compromiso de su gobierno con el desarrollo integral de la juventud tapachulteca, destacando que esta institución educativa atiende a más de 2 mil 300 estudiantes en ambos turnos, y que la obra contempla sanitarios incluyentes para personas con discapacidad, los cuales quedarán en condiciones dignas y de primer nivel.
Asimismo, reconoció la unidad y el trabajo coordinado del personal directivo, docente y padres de familia como un factor clave para el fortalecimiento de la comunidad escolar, reiterando su compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura educativa incluyente, que contribuya a la formación de juventudes con mayores oportunidades y mejores condiciones para su desarrollo académico y social.
Al recorrido de supervisión asistieron el secretario de Obras Públicas, William Antonio Penagos Caballero; la secretaria de Educación y Cultura Municipal, MeyLyn Wong Vázquez; el director del turno matutino, Carlos Alberto Espinal Liévano; el director del turno vespertino, Gilberto de la Cruz Zamudio, entre otros servidores públicos.Boletín Oficial

