Estatal

AEXA Lanza Internet Satelital en sus Unidades de Transporte

*Chiapas Se Pone a la Vanguardia en Tecnología.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – 07 de noviembre de 2025. – El estado de Chiapas da un paso significativo hacia la modernización de su infraestructura de transporte al incorporar servicio de internet satelital en las unidades de autobuses. Así lo dio a conocer Jovani Salazar, director general de la Agencia Digital Tecnológica del Estado (Aditech), en representación del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar.
En este contexto, el titular de Aditech asistió al lanzamiento de esta tecnología por parte de la empresa chiapaneca AEXA, la cual ha equipado sus unidades con tecnología de punta para brindar conectividad a sus pasajeros durante el trayecto.
“El gobernador Eduardo Ramírez se ha ganado a pulso la confianza que requieren las y los empresarios para seguir construyendo el estado que todos anhelamos”, afirmó Jovani Salazar, al destacar el ambiente de plena confianza e impulso a la inversión que promueve el Gobierno del Estado.

Asimismo, subrayó que Chiapas avanza con paso firme hacia la modernidad, “Somos un estado que está construyendo seguridad de la mano de la ciudadanía y del sector privado. Esta tecnología permitirá que las y los usuarios permanezcan conectados durante su viaje. Chiapas avanza y se consolida como líder en el sur-sureste”, mencionó al tiempo de extender un especial reconocimiento al Marco Antonio Torres y su familia, propietarios de AEXA, por su compromiso y visión al invertir en tecnología de vanguardia en beneficio de las y los chiapanecos.
El evento de lanzamiento contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito empresarial y gubernamental como: Albania González Polito, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT); Flor Esponda, diputada local; Miguel Ángel Blas Gutiérrez; presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chiapas (Canaco); Raquel Gordillo Cano; Gustavo Gutiérrez, gerente de Corto recorrido Tuxtla y Abraham Téllez, gerente de Corto recorrido de Tapachula.
Esta iniciativa de AEXA, empresa 100% chiapaneca, refleja el compromiso de la iniciativa privada con la visión de progreso estatal, impulsando la transformación digital y mejorando la experiencia de los usuarios.
La implementación del servicio de internet satelital en el transporte público no solo eleva los estándares de calidad en la región, sino que envía un mensaje contundente a todo el país; Chiapas se proyecta como un estado moderno, seguro y con plena confianza para la inversión, abriendo sus puertas al progreso y a la innovación tecnológica. Boletín Oficial

