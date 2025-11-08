PROFEPA y SEMARNAT Aseguran Maquinaria Para Riego en Suchiate

* Dejan sin Agua a Productores de la Región.

Suchiate, Chiapas; 7 de Noviembre del 2025.- Personal de PROFEPA y SEMARNAT están dejando sin agua para riego a cientos de hectáreas de cultivo en el municipio de Suchiate, al “asegurar este viernes maquinaria pesada” perteneciente a los campesinos y productores del Distrito de Riego No. 46 en esta localidad fronteriza, con el argumento de estar dañando el medio ambiente.

El dirigente de la Unión de Ejidos“David Rey González”, José Ovalle Sosa denunció que esta medida viene a afectar a cientos de familias que dependen económicamente de lo que aquí se cultiva y produce.



El personal de las dependencias federales llegó a la zona acompañados de elementos del Ejército Mexicano, como si se tratara de delincuentes de alta peligrosidad, a imponer sellos con la leyenda “asegurado” a la maquinaria, señaló.El dirigente ejidal lamentó esta situación, calificando el aseguramiento de absurdo, en donde las autoridades de PROFEPA y SEMARNAT deberían de actuar en contra de quienes verdaderamente dañan el medio ambiente en esta región,no a los campesinos quienes trabajan con el agua del río Suchiate y la maquinaria en la zona sirve para dar mantenimiento a los canales de riego.“Nosotros usamos el agua del afluente fronterizo y tenemos permiso para ello, llevamos años trabajando de esa manera”, subrayo.José Ovalle Sosa manifestó que las dependencias federales de protección al medio ambiente deberían de actuar en contra de quienes verdaderamente afectan al medio ambiente en esta región fronteriza,como es el caso del municipio de Cacahoatán, en donde pobladores han señalado la existencia de un basurero ilegal en la comunidad La Soledad, y sobre eso hay denuncias, o como en otros municipios, en donde hay basureros a cielo abierto sin ninguna medida sanitaria, y ahí sí, ninguna autoridad sanciona o actúa.Advirtió que los ejidatarios y campesinos de la zona se encuentran molestos debido a esta situación, por lo que podrían iniciar diferentes acciones de protestas en las próximas horas. EL ORBE/ Mesa de Redacción