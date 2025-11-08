sábado, noviembre 8, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalPROFEPA y SEMARNAT Aseguran Maquinaria Para Riego en Suchiate
Estatal

PROFEPA y SEMARNAT Aseguran Maquinaria Para Riego en Suchiate

0
2

* Dejan sin Agua a Productores de la Región.

Suchiate, Chiapas; 7 de Noviembre del 2025.- Personal de PROFEPA y SEMARNAT están dejando sin agua para riego a cientos de hectáreas de cultivo en el municipio de Suchiate, al “asegurar este viernes maquinaria pesada” perteneciente a los campesinos y productores del Distrito de Riego No. 46 en esta localidad fronteriza, con el argumento de estar dañando el medio ambiente.
El dirigente de la Unión de Ejidos“David Rey González”, José Ovalle Sosa denunció que esta medida viene a afectar a cientos de familias que dependen económicamente de lo que aquí se cultiva y produce.

El personal de las dependencias federales llegó a la zona acompañados de elementos del Ejército Mexicano, como si se tratara de delincuentes de alta peligrosidad, a imponer sellos con la leyenda “asegurado” a la maquinaria, señaló.
El dirigente ejidal lamentó esta situación, calificando el aseguramiento de absurdo, en donde las autoridades de PROFEPA y SEMARNAT deberían de actuar en contra de quienes verdaderamente dañan el medio ambiente en esta región,no a los campesinos quienes trabajan con el agua del río Suchiate y la maquinaria en la zona sirve para dar mantenimiento a los canales de riego.
“Nosotros usamos el agua del afluente fronterizo y tenemos permiso para ello, llevamos años trabajando de esa manera”, subrayo.
José Ovalle Sosa manifestó que las dependencias federales de protección al medio ambiente deberían de actuar en contra de quienes verdaderamente afectan al medio ambiente en esta región fronteriza,como es el caso del municipio de Cacahoatán, en donde pobladores han señalado la existencia de un basurero ilegal en la comunidad La Soledad, y sobre eso hay denuncias, o como en otros municipios, en donde hay basureros a cielo abierto sin ninguna medida sanitaria, y ahí sí, ninguna autoridad sanciona o actúa.
Advirtió que los ejidatarios y campesinos de la zona se encuentran molestos debido a esta situación, por lo que podrían iniciar diferentes acciones de protestas en las próximas horas. EL ORBE/ Mesa de Redacción

PROFEPA y SEMARNAT Aseguran Maquinaria Para Riego en Suchiate
Artículo anterior
Isstech Otorgará 1,300 Préstamos Emergentes a Afiliados
Artículo siguiente
AEXA Lanza Internet Satelital en sus Unidades de Transporte
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

EL QUINTO PODER DE MEXICO

Al Instante staff - 0
Por Ernesto L. Quinteros Expectativa y Emoción Genera la 38 Edición del Torneo de Ajedrez en Memoria de Don Juan Zamora Velázquez y Esthelita Cruz...
Leer más

38 TORNEO “DON JUAN ZAMORA VELÁZQUEZ, ESTHELA CRUZ PINEDA VIUDA DE ZAMORA” DE AJEDREZ IN MEMORIAM 2025

Ajedrez staff - 0
21,22 y 23 de Noviembre, en Salón HC del Hotel Cabildos en Tapachula, Chiapas Evento Valido para Rating Nacional, con inscripción gratuita Formulario de inscripción: AQUI Convocatoria:  
Leer más

¡Resultados de la Liga Infantil de Tuxtla Chico!

Al Instante staff - 0
Tuxtla Chico, Chiapas.- Emocionantes encuentros se desarrollaron, en la pasada jornada de fútbol, en la categoría infantil de la liga de fútbol Tuxtla Chico,...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV