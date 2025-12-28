domingo, diciembre 28, 2025
Refuerzan la Estrategia Integral de Seguridad en Regiones de Chiapas

* Mediante el uso de Herramientas Tecnológicas.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 27 de Diciembre de 2025.- Guiados por la visión clara del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y como parte del compromiso permanente de garantizar la paz y el orden en todo el territorio chiapaneco, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, ha reforzado la estrategia integral de seguridad mediante el uso de herramientas tecnológicas de última generación.

La implementación de sistemas de cámaras conectadas a la Dirección Estatal C5 Escudo Pakal, drones, aviones no tripulados, plataformas de análisis de información, centros de monitoreo y comunicación en tiempo real ha permitido fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y reacción inmediata ante cualquier hecho que ponga en riesgo a la ciudadanía. Estas tecnologías se integran al trabajo operativo en campo que realizan los cuerpos de seguridad en coordinación con instancias federales, estatales y municipales.
El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, destacó que el uso de la tecnología es un pilar fundamental para construir entornos más seguros, ya que permite una respuesta más eficaz, mayor cobertura territorial y un combate frontal a la delincuencia, priorizando siempre la protección de las familias chiapanecas.
Asimismo, subrayó que estas acciones llegan a comunidades, ejidos y zonas estratégicas del estado, incluyendo aquellas que históricamente habían permanecido alejadas de los avances tecnológicos en materia de seguridad, reafirmando que la estrategia no distingue regiones y tiene como objetivo cuidar a todas y todos por igual.
Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de consolidar un Chiapas más seguro, haciendo uso responsable e inteligente de la tecnología para preservar la tranquilidad, fortalecer la confianza ciudadana y avanzar hacia una paz duradera en esta Nueva ERA. Boletín Oficial

