Isstech Otorgará 1,300 Préstamos Emergentes a Afiliados

Con el propósito de contribuir al bienestar económico de las y los trabajadores del estado, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech) anunció la puesta en marcha del programa de préstamos emergentes, mediante el cual se otorgarán 1,300 créditos durante el mes de noviembre a las y los afiliados de los sectores magisterio, burocracia e Isstech.
Los montos del otorgamiento van desde los 10 mil a los 50 mil pesos por persona, con una tasa anual del 9 por ciento y un plazo de 36 quincenas para su liquidación.
Las personas interesadas deberán acudir a las oficinas centrales del Isstech en Tuxtla Gutiérrez o a la oficina de enlace en Tapachula para iniciar su trámite. La fecha límite para la recepción de solicitudes será el 13 de noviembre, mientras que los pagos se efectuarán del 20 de noviembre al 15 de diciembre del presente año.
Los requisitos para la solicitud son: talón de sueldo de la segunda quincena de octubre, copia de la credencial del Isstech, copia de INE, copia del comprobante de domicilio actualizado y copia de la CURP.
La dependencia estatal informó que el procedimiento de solicitud es rápido y sencillo. Además, las y los trabajadores contarán con la asesoría y acompañamiento del personal capacitado en cada una de las ventanillas de atención. Boletín Oficial

