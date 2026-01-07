FGE y SSP Detienen a Síndica Mumnicipal de Cintalapa por Malversación de Fondos

*Reiteran que en Chiapas no Habrá Impunidad.

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Anayeli “N”, como presunta responsable de los delitos de Ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad, cometido en agravio del erario municipal de Cintalapa, por hechos ocurridos durante el Ejercicio Fiscal 2022.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la imputada y otros servidores públicos autorizaron y realizaron pagos con recursos del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun-DF) a presuntos elementos de Seguridad Pública Municipal que no contaban con certificaciones vigentes del Centro Estatal de Control de Confianza.



La detenida, quien fungió como Síndica Municipal en el Ayuntamiento de Cintalapa de Figueroa en el periodo 2021-2024, fue puesta a disposición de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, que definirán su situación legal.La Fiscalía General del Estado procura la paz y seguridad del pueblo, sin importar quién o quiénes cometan los delitos, serán presentados ante la justicia bajo la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad. Boletín OficialEn Chiapas la Ley se Aplica sin Distingos: SSPTuxtla Gutiérrez, Chiapas; 06 de Enero de 2026.- Bajo una política firme de Cero Corrupción, en la Nueva ERA de Chiapas que lidera el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a cargo de Óscar Alberto Aparicio Avendaño, aplica la ley sin distinción alguna, sin privilegios por cargo, función o posición política, reafirmando que en el estado la legalidad no se negocia.Ante ello y en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por la autoridad competente, la SSP llevó a cabo una acción institucional contra un servidor público en funciones, demostrando que en Chiapas la ley se aplica con estricto apego al marco jurídico y respeto a los derechos humanos, y se trabaja de manera coordinada y permanente con las instituciones de procuración de justicia y fuerzas armadas, fortaleciendo la gobernabilidad, el orden y la paz social en los 124 municipios de la entidad.Estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad con rostro humano, basada en la cercanía, la legalidad y la escucha activa, lo que ha permitido avanzar en la recuperación de la confianza ciudadana y consolidar instituciones sólidas y transparentes.Con determinación, el gobierno de la Nueva ERA refrenda su compromiso con el pueblo de Chiapas: Cero Corrupción y una ley que se aplica para todas y todos. Boletín Oficial