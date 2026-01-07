Comunidad Cobachense de Teopisca Agradece Compromiso del Gobernador Eduardo Ramírez

En el marco del fortalecimiento de la infraestructura educativa, el gobernador Eduardo Ramírez, la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach); Viridiana Figueroa García y el director del Inifech; Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo, encabezaron el acto inaugural de dos aulas didácticas y obra exterior en el plantel 24 Teopisca de la Coordinación de Zona Altos.

A nombre de la comunidad escolar, la titular del Cobach agradeció el respaldo del gobierno del estado por la ejecución de estas obras, las cuales benefician directamente a las y los estudiantes, así como al personal docente y administrativo de este centro educativo.

En esta misma gira de trabajo del mandatario chiapaneco, Figueroa García estuvo presente en la entrega de Becas “Rosario Castellanos” y de 300 kits invernales en el municipio de Teopisca, dirigidos a alumnas y alumnos inscritos en el programa “Chiapas Puede”.

Asimismo, la Directora de este subsistema educativo asistió al banderazo de inicio de los trabajos de construcción del “Libramiento de las Alfareras”, encabezado por el gobernador en el tramo carretero Amatenango del Valle–Teopisca.

Al término del evento, Viridiana Figueroa García indico que esta supercarretera, que corresponde de Teopisca a San Cristóbal de Las Casas y conecta hasta la capital chiapaneca, es el principio del desarrollo, pues permitirá traslados más rápidos y seguros, además de facilitar el flujo de estudiantes, docentes y personal educativo a las escuelas de la región.

Con este proyecto, agregó, se fortalece la conectividad y el desarrollo regional, generando mejores condiciones para el bienestar social y una mejor calidad de vida que amplía las oportunidades educativas y contribuyen al crecimiento integral de Chiapas. Boletín Oficial