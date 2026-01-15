jueves, enero 15, 2026
Estatal

Asesinan a Funcionario del Ayuntamiento Municipal de Tila

*Por Disputas Internas.

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 14 de Enero.- Por presuntas disputas internas, fue asesinado a balazos Julio César Pérez Pérez, secretario del comisariado ejidal de Tila, que pertenece al municipio del mismo nombre, ubicado en la región norte de Chiapas, informaron lugareños.
Los hechos fueron cometidos el pasado lunes a las 7 de la noche en el poblado Nicolás Bravo, ubicado a unos 25 kilómetros del poblado de Tila donde se asentaba la cabecera municipal.
Las diferencias entre la víctima y los agresores se generaron porque ésta fungía en la interlocución y enlace con autoridades del ayuntamiento para la rehabilitación de una carretera en aquella zona. Algunos habitantes no están de acuerdo con esos trabajos.

Los lugareños dijeron que uno de los agresores, supuestamente, es un individuo conocido como José del Carmen Jiménez. Esta persona ya es buscada por la policía porque tiene una orden de aprehensión, indicaron.
El 10 de septiembre pasado, integrantes de ese mismo grupo, mataron a balazos a José Pérez Martínez, quien estaba como presidente del comisariado autónomo.
Los pobladores informaron que el asesinato de Julio César Pérez fue cometido durante las celebraciones al Señor de Tila, que tiene su fiesta principal este jueves 15 de enero.
Cada año, señalaron, el santuario del Señor de Tila lo visitan miles de devotos. Este año, a partir del 6 de enero se tiene afluencia de personas, principalmente de estados del sureste del país, cuando iniciaron las fiestas religiosas.
Los lugareños consultados comentaron que el homicidio generó inquietud, aunque la tranquilidad ha retornado con los patrullajes de seguridad.
En Tila, dijeron los moradores, no ha sido fácil recuperar la paz, después de que en junio de 2024 dos grupos contrarios se enfrentaron. Los enfrentamientos dejaron tres muertos, cuatro heridos, 17 casas, 21 vehículos incendiados y miles de desplazados.
Con la intervención de las autoridades, a un año y medio de esos hechos violentos, la tranquilidad se ha restablecido hasta en más del 80 por ciento, reconocieron. Sun

