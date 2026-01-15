jueves, enero 15, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalRefuerza IMSS Chiapas Supervisión de Abasto y Atención Médica en Tapachula
Estatal

Refuerza IMSS Chiapas Supervisión de Abasto y Atención Médica en Tapachula

0
3

*Para Beneficio de la Derechohabiencia.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 14 de enero de 2026.-Con el objetivo de fortalecer la atención médica oportuna, con calidad y buen trato, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas mantiene acciones permanentes de supervisión en la región del Soconusco, mediante recorridos por unidades médicas estratégicas de la zona fronteriza.
Estas acciones se realizan como parte del seguimiento a la indicación del director general del IMSS, maestro Zoé Robledo, de verificar el abasto de medicamentos y la atención de consultas de especialidad tanto en hospitales como en Unidades de Medicina Familiar (UMF).
Como parte de estas labores, el titular del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, realizó una gira de trabajo que inició en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera”, en el municipio de Tapachula, donde se revisaron procesos clave para la atención a la población derechohabiente.
El delegado llevó a cabo la supervisión acompañado por el director del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera”, doctor Diego Alberto Choel Molina.
En la unidad hospitalaria se revisaron dos aspectos prioritarios: el surtimiento de medicamentos y la programación de citas de especialidad, con el objetivo de reducir tiempos de espera y fortalecer la atención médica especializada.
Asimismo, se constató que la farmacia cuente con inventarios adecuados para la atención de recetas, así como los avances en la agenda de consultas, a fin de reducir tiempos de espera y optimizar el flujo de atención médica especializada.
En las áreas de hospitalización y urgencias, personal directivo del Instituto sostuvo diálogo directo con pacientes y familiares, atendió solicitudes y reiteró la importancia de brindar un trato digno y respetuoso en todos los servicios.
La jornada de trabajo continuó en la UMF No. 12, ubicada en el municipio de Cacahoatán, donde se revisó el funcionamiento de la consulta de Medicina Familiar y el surtimiento de recetas, como parte del fortalecimiento del primer nivel de atención.
El IMSS en Chiapas reiteró que estas visitas forman parte de una estrategia permanente de supervisión en territorio, orientada a identificar áreas de oportunidad, fortalecer la operación de las unidades médicas y garantizar una atención oportuna y de calidad a la derechohabiencia. Boletín Oficial

Refuerza IMSS Chiapas Supervisión de Abasto y Atención Médica en Tapachula
Artículo anterior
Con más Herramientas de Atención, Denuncia y Auxilio, se Fortalece la Seguridad en Chiapas: SSP
Artículo siguiente
Asesinan a Funcionario del Ayuntamiento Municipal de Tila
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina. Jueves 15 de enero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Presentan Cartelera del Palenque de Gallos de la Expo Feria Tapachula 2026

Al Instante staff - 0
La mañana de este miércoles se presentó ante medios de comunicación, la cartelera oficial de los artistas que se presentarán en el Palenque de...
Leer más

Eduardo Ramírez fortalece infraestructura carretera en Benemérito de las Américas y Marqués de Comillas

Al Instante staff - 0
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar puso en marcha los trabajos de reconstrucción del camino Fronteriza del Sur–Zamora Pico de Oro–Las Guacamayas–Boca de Chajul– Fronteriza...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV