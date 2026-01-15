Refuerza IMSS Chiapas Supervisión de Abasto y Atención Médica en Tapachula

*Para Beneficio de la Derechohabiencia.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 14 de enero de 2026.-Con el objetivo de fortalecer la atención médica oportuna, con calidad y buen trato, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas mantiene acciones permanentes de supervisión en la región del Soconusco, mediante recorridos por unidades médicas estratégicas de la zona fronteriza.

Estas acciones se realizan como parte del seguimiento a la indicación del director general del IMSS, maestro Zoé Robledo, de verificar el abasto de medicamentos y la atención de consultas de especialidad tanto en hospitales como en Unidades de Medicina Familiar (UMF).

Como parte de estas labores, el titular del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, realizó una gira de trabajo que inició en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera”, en el municipio de Tapachula, donde se revisaron procesos clave para la atención a la población derechohabiente.

El delegado llevó a cabo la supervisión acompañado por el director del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera”, doctor Diego Alberto Choel Molina.

En la unidad hospitalaria se revisaron dos aspectos prioritarios: el surtimiento de medicamentos y la programación de citas de especialidad, con el objetivo de reducir tiempos de espera y fortalecer la atención médica especializada.

Asimismo, se constató que la farmacia cuente con inventarios adecuados para la atención de recetas, así como los avances en la agenda de consultas, a fin de reducir tiempos de espera y optimizar el flujo de atención médica especializada.

En las áreas de hospitalización y urgencias, personal directivo del Instituto sostuvo diálogo directo con pacientes y familiares, atendió solicitudes y reiteró la importancia de brindar un trato digno y respetuoso en todos los servicios.

La jornada de trabajo continuó en la UMF No. 12, ubicada en el municipio de Cacahoatán, donde se revisó el funcionamiento de la consulta de Medicina Familiar y el surtimiento de recetas, como parte del fortalecimiento del primer nivel de atención.

El IMSS en Chiapas reiteró que estas visitas forman parte de una estrategia permanente de supervisión en territorio, orientada a identificar áreas de oportunidad, fortalecer la operación de las unidades médicas y garantizar una atención oportuna y de calidad a la derechohabiencia. Boletín Oficial