Cañeros Denuncian al Presidente de la CNC por Atrasos en Pago de la Zafra 2025-2026

*Exigen Transparencia en el Manejo de los Recursos.

Productores de caña de la región Costa–Soconusco advirtieron que solicitarán la renuncia de Gilberto Ocaña Rincón, a quien señalan por falta de transparencia, liderazgo e inacción ante el retraso en los pagos de la presente zafra 2025–2026.

Integrantes de las organizaciones CNC y CNPR señalaron que no buscan confrontaciones internas, pero denunciaron que existe indiferencia y negligencia frente al incumplimiento del pago de la preliquidación, recurso que debió entregarse conforme a lo establecido por el Comité de Producción Agrícola.

A más de cinco meses de haber iniciado la zafra, los cañeros aseguran que no han recibido el anticipo correspondiente, lo que ha generado inconformidad, sobre todo ante la falta de acciones del dirigente cañero para exigir el cumplimiento.

A casi 40 días de concluir el corte de caña, los productores cuestionan la ausencia de pagos y advierten que la situación impacta directamente en la economía de la región, donde esta actividad es el principal sustento.

Finalmente, lanzaron un ultimátum: de no obtener respuesta, más de mil 200 cañeros abastecedores del ingenio, con presencia en siete municipios de la Costa de Chiapas, podrían tomar decisiones más contundentes. EL ORBE/Martha Guillen