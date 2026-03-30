Decomisan Arsenal en la Frontera Entre Guatemala y México

El Operativo se Realizó en los Límites Entre Huehuetenango y Frontera Comalapa.

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Cinco Personas, Entre Ellos un Menor de Edad, Fueron Detenidas con el Armamento

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Lo Decomisado Estaría Destinado a Reforzar a un Grupo Criminal en Territorio Mexicano

*FUSILES DE ALTO CALIBRE, MUNICIONES, CARGADORES, EQUIPO TÁCTICO, RADIOCOMUNICADORES Y MOTOCICLETAS TENÍAN COMO POSIBLE DESTINO TERRITORIO CHIAPANECO.

Huehuetenango, Guatemala, 29 de marzo de 2026.- En un operativo estratégico contra la criminalidad en la zona fronteriza, fuerzas de seguridad guatemaltecas lograron la incautación de un importante arsenal que, de acuerdo con las primeras líneas de investigación, presuntamente sería introducido a territorio mexicano.



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La acción fue encabezada por la Policía Nacional Civil de Guatemala a través de la División de Información Policial (DIP), en coordinación con el Ejército de Guatemala y elementos de la Comisaría 43, quienes intervinieron en la aldea Las Espuelas, municipio de La Democracia.Durante la operación, resultado de labores de inteligencia, se aseguró un arsenal de alto poder que incluye 16 fusiles de diversos calibres, 117 tolvas para armas largas, tres pistolas calibre 9 milímetros con siete cargadores, además de municiones —aún en proceso de conteo—, chalecos antibalas, cuchillos, teléfonos celulares, un radiotransmisor portátil y tres motocicletas.En el lugar fueron detenidos cinco hombres: Gerardo “N”, de 35 años; Diego “N”, de 27; Ramiro “N”, de 25; y Alfredo “N”, de 39, así como un menor de 16 años que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.De acuerdo con fuentes oficiales, este aseguramiento representa un golpe significativo a estructuras delictivas que operan en la franja fronteriza, las cuales utilizan rutas clandestinas para el tráfico de armas, alimentando la violencia en ambos lados de la frontera.Las autoridades no descartan que este armamento estuviera destinado a grupos criminales en México, lo que refuerza la hipótesis de una red transnacional dedicada al trasiego de armas y otros ilícitos.Actualmente, el caso es procesado por el Ministerio Público guatemalteco, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen, destino y posibles vínculos de los detenidos con organizaciones delictivas.El operativo sigue en curso y se espera que en las próximas horas se amplíe la información, en un contexto donde la seguridad en la frontera sur sigue siendo un tema crítico para ambos países. EL ORBE/ Mesa de Redacción.