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Disminuyen los Incendios Forestales en el Soconusco

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*Pese a las Altas Temperaturas.

Tapachula, Chiapas; 13 de mayo de 2026.- A pesar de las intensas temperaturas registradas durante las últimas semanas en la región Soconusco, autoridades forestales reportaron una disminución importante en la incidencia y afectación de incendios forestales y de pastizales, principalmente en áreas naturales protegidas como la Reserva de la Biósfera La Encrucijada.
Andrés Cabrera Trinidad, coordinador de incendios forestales de la región Soconusco de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), informó que las lluvias constantes y el aumento en la humedad relativa han contribuido significativamente a contener la propagación del fuego durante la presente temporada.
“Aunque el calor ha sido fuerte, las condiciones de humedad han ayudado a disminuir la intensidad de los incendios y evitar daños mayores en zonas forestales”, explicó.
Detalló que en lo que va de la temporada se han registrado entre 20 y 25 incendios dentro de la Reserva de la Biósfera La Encrucijada, con una afectación aproximada de 250 a 300 hectáreas de tular, una vegetación que tiene capacidad de regenerarse rápidamente.
Destacó que no se han presentado daños considerables en árboles adultos ni en áreas de macizo forestal, lo que representa un panorama más favorable en comparación con años anteriores.
“Podemos hablar de una reducción de entre 30 y 40 por ciento en afectaciones forestales. Quizá el número de incendios sea similar, pero el área dañada ha sido mucho menor”, señaló.
El funcionario explicó que la disminución también ha sido resultado del trabajo coordinado entre dependencias como Protección Civil municipal y estatal, CONAFOR, SEMAHN, CONANP y brigadistas voluntarios, quienes mantienen monitoreo constante en las zonas de mayor riesgo.
Añadió que municipios como Villa Comaltitlán y Acapetahua continúan siendo puntos donde se presentan algunas quemas agropecuarias y actividades relacionadas con la cacería furtiva, factores que pueden originar incendios.
Sin embargo, indicó que las condiciones climáticas actuales impiden que el fuego avance con rapidez, ya que la humedad ayuda a contenerlo de manera natural.
Cabrera Trinidad recordó que la temporada de incendios forestales concluye oficialmente el próximo 30 de junio, por lo que hizo un llamado a la población a evitar quemas sin control y reforzar las medidas preventivas para proteger los ecosistemas de la región. EL ORBE/ JC.

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