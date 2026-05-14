Alertan Sobre Riesgos por Sobrecarga Eléctrica en Hogares

*Onda de Calor Provoca Uso de Aparatos Electrodomésticos.

Tapachula, Chiapas; 13 de mayo de 2026.- Ante las altas temperaturas que se registran en la región y el uso constante de aparatos eléctricos para mitigar el calor, especialistas hicieron un llamado urgente a la población para revisar y dar mantenimiento periódico a las instalaciones eléctricas de sus viviendas, con el fin de prevenir accidentes y afectaciones económicas.

El presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas, Ernesto Hernández Rodríguez, señaló que durante esta temporada aumenta considerablemente la demanda de energía en los hogares debido al uso intensivo de climas, ventiladores, refrigeradores y otros equipos eléctricos, situación que puede generar sobrecargas en instalaciones antiguas o deterioradas.



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Indicó que uno de los principales problemas es la falta de cultura preventiva en torno al mantenimiento eléctrico, ya que muchas personas consideran que mientras la instalación “siga funcionando” no existe ningún riesgo.“Desafortunadamente pensamos que si prende la luz o funcionan los aparatos, todo está bien, pero las instalaciones eléctricas también tienen vida útil y requieren revisiones constantes”, explicó.El especialista advirtió que una red eléctrica en malas condiciones puede derivar en cortocircuitos, daños a electrodomésticos, apagones e incluso incendios dentro de los domicilios, afectando el patrimonio y la seguridad de las familias.Añadió que, además del riesgo físico, una instalación deteriorada también provoca un mayor consumo de energía eléctrica, impactando directamente en la economía familiar mediante recibos de luz más elevados.Ernesto Hernández Rodríguez recomendó realizar revisiones preventivas por lo menos una vez al año y, dependiendo del uso y antigüedad de la vivienda, considerar la renovación de parte de la instalación eléctrica cada cuatro o cinco años.Subrayó que durante la temporada de calor es fundamental evitar conexiones improvisadas, sobrecargar extensiones o utilizar equipos eléctricos en malas condiciones, ya que estas prácticas incrementan el riesgo de accidentes.Finalmente, exhortó a la población a acudir con técnicos certificados o especialistas en instalaciones eléctricas para garantizar revisiones adecuadas y evitar problemas mayores dentro de los hogares. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.