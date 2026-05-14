Tapachula Mantiene Activa la Campaña de Vacunación

*Invitan a la Población a Inmunizarse.

Tapachula, Chiapas 13 de Mayo del 2026.– Personal de salud de la unidad médica número uno alertó sobre la disminución en el interés de la población por aplicarse vacunas preventivas, principalmente contra el sarampión e influenza, pese a que ambas enfermedades representan riesgos importantes para la salud pública.

La enfermera Alexandra Morales informó que actualmente se están aplicando vacunas contra el sarampión, influenza y esquemas básicos para niñas y niños; sin embargo, reconoció que la participación ciudadana ha disminuido considerablemente en los últimos meses.

“Las vacunas son importantes para prevenir enfermedades y desafortunadamente la preocupación de la población por vacunarse ha bajado muchísimo”, expresó.

Indicó que durante la etapa de alerta por el brote de sarampión proveniente de Guatemala, la ciudadanía sí acudió de manera importante a inmunizarse, lo que ayudó a evitar un brote masivo en la región fronteriza.

“Hubo vacunación a tiempo y eso ayudó a prevenir más contagios aquí en la zona”, señaló.

Respecto a la población migrante, explicó que fueron principalmente personas de nacionalidad cubana quienes acudieron a aplicarse las dosis, mientras que otros grupos extranjeros mostraron poco interés en participar en las campañas de vacunación.

De acuerdo con el personal médico, actualmente apenas entre un 15 y 20 por ciento de la población continúa acudiendo a vacunarse, lo que representa una reducción superior al 50 por ciento en comparación con meses anteriores.

Aunque diariamente se aplican entre 50 y 70 dosis en distintos puntos de Tapachula, consideran que la cifra sigue siendo baja para la cantidad de habitantes de la ciudad.

Las brigadas de vacunación continúan activas mediante módulos semifijos instalados en zonas comerciales como Walmart y Chedraui San Juan, además de recorridos en distintos puntos del centro de la ciudad.

Asimismo, detallaron que algunas personas también solicitan vacunas contra el tétanos y neumococo; no obstante, aclararon que estas dependen de campañas específicas y de la disponibilidad del biológico.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para revisar sus cartillas de vacunación y acudir a cualquiera de los módulos o unidades médicas disponibles para completar sus esquemas y prevenir enfermedades. EL ORBE/ JC.