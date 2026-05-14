Floristería Tapachula se Consolida como Referente Regional

Tapachula, Chiapas; 12 de mayo de 2026.- Después de la intensa actividad comercial registrada durante las celebraciones del Día de las Madres, Floristería Tapachula reafirma su presencia como uno de los negocios más reconocidos de la región en la elaboración y distribución de arreglos florales, destacando por la calidad de sus productos, la frescura de las flores y la atención personalizada que brinda a sus clientes.

Al frente del establecimiento se encuentra Blass Zamora Espinosa, quien señaló que el crecimiento del negocio ha sido resultado del compromiso permanente con cada pedido y del cuidado puesto en cada detalle para transmitir emociones a través de las flores.

Aunque después del 10 de mayo suele disminuir la demanda en este giro comercial, la florería continúa con una importante carga de trabajo gracias a convenios y colaboraciones con diversas empresas, entre ellas la agencia Mazda, donde los vehículos nuevos son entregados acompañados de arreglos elaborados por el negocio local.



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“Después del 10 de mayo no hubo oportunidad de descansar, seguimos trabajando para cumplir con cada pedido”, comentó.Uno de los aspectos que más distingue a Floristería Tapachula es la variedad de opciones disponibles para todo tipo de presupuestos, con arreglos accesibles desde los 90 pesos y diseños especiales para distintas ocasiones.Entre las flores más solicitadas destacan las rosas, girasoles, tulipanes, orquídeas y rosas inglesas, además de pedidos personalizados realizados con anticipación.Blass Zamora compartió que las flores continúan siendo un detalle con gran valor emocional. “Muchas veces un regalo importante necesita un complemento especial, y las flores siguen siendo ese detalle que marca la diferencia”, expresó.Para garantizar la frescura y calidad de cada arreglo, los suministros llegan dos veces por semana desde la Ciudad de México, permitiendo mantener flores en óptimas condiciones para su venta y entrega.Gracias a esta dedicación, Floristería Tapachula ha logrado consolidar una amplia cartera de clientes locales, nacionales e internacionales provenientes de países como Alemania, Italia, Estados Unidos y diversas regiones de Centroamérica, quienes recurren al servicio para enviar detalles a familiares y seres queridos en la región.Actualmente, el negocio realiza entregas en municipios como Metapa, Suchiate, Frontera Hidalgo, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Unión Juárez, Huixtla, Mazatán, Mapastepec, Arriaga, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas.El establecimiento se ubica sobre la Séptima Poniente, entre Central y Segunda Norte, en Tapachula, con horario de atención de lunes a sábado de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, además de entregas dominicales bajo previa solicitud. EL ORBE/Nelson Bautista.