Hungría Permitirá Traslado de Armas Hacia Ucrania en su Territorio

* Debido a la Guerra Contra Rusa.

Madrid -El viceministro húngaro de Economía y Asuntos Exteriores, Levente Modyor, aeguró este martes que no se opondrán a la libre circulación de armamento de terceros países a través de su territorio rumbo a Ucrania para luchar contra Rusia.

«La propia Hungría no suministrará armamento. Esta es nuestra posición estratégica. Sin embargo, terceros países pueden usar nuestro territorio», dijo Modyor durante una reunión con el alcalde de Leópolis, Andrii Sadov.

«Estamos conmocionados por los hechos que están pasando aquí, en verdad nos solidarizamos con ustedes. Durante los últimos 200 años, hemos estado en guerra con Rusia tres veces. Estas guerras no eran de vida, sino de muerte», ha manifestado Modyor, según una nota de prensa facilitada por el Ayuntamiento de Leópolis.

«A diferencia de muchos socios occidentales, sentimos cómo es esta oposición a este enorme Estado del este», ha dicho en referencia a Rusia el viceministro húngaro, quien ha remarcado que están dispuesto a aceptar la llegada de niños refugiados, proporcionar hasta mil becas para sus universidades y ayudar en el tratamiento de civiles y militares heridos durante la guerra.

Estas declaraciones contrastan con las que las autoridades húngaras expresaron en un principio sobre la connivencia de usar su territorio para el traslado de armamento procedente del resto de países europeos.

A poco del inicio de la guerra, el primer ministro, Viktor Orbán, señaló que el armamento prometido por Europa a los ucranianos no pasaría a través de Hungría ya que existe una gran comunidad húngara en la región ucraniana de Transcarpacia, la más oriental del país y que limita también con Rumanía y Eslovaquia.

«Teníamos que decidir si permitíamos el paso de armamento a través de la frontera entre Hungría y Ucrania. Hemos decidido que no debido a que hay húngaros que viven en Transcarpacia y no podemos apoyar ninguna acción que ponga en peligro su seguridad», justificó entonces Orbán.