Tiroteo en Iglesia Mormona de Estados Unidos Deja 5 Muertos y Varios Heridos

* Un Veterano de Irak, es el Responsable del Ataque Armado e Incendio del Templo.

Ciudad de México; 28 de Septiembre de 2025.- El tiroteo y el incendio en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan, dejó cinco muertos, actualizó el jefe de policía William Renye. Mientras, el FBI está indagando el caso como «violencia selectiva», dijo Reuben Coleman, agente especial interino a cargo de la oficina de campo del FBI en Detroit.

Renye añadió que se encontraron otros dos cuerpos en la iglesia, luego de que se reportara que el tirador, identificado anteriormente como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, de Burton, fuera abatido.

Renye había dicho previamente que dos personas habían muerto por heridas de bala, mientras que siete personas están estables y una más en estado crítico.

Las autoridades indicaron que el sospechoso empezó el incendio Incluyendo al sospechoso, «tenemos cinco personas fallecidas por este trágico incidente», dijo.

Renye también elogió el heroísmo de los socorristas, quienes, según dijo, llegaron a la escena dentro de los 30 segundos de recibir la llamada inicial al 911.

Las autoridades añadieron que el edificio de la iglesia es una «pérdida total» y los investigadores todavía están peinando los escombros y «trabajando incansablemente para encontrar más cuerpos», dijo Reyne.

Un hombre identificado como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, abriera fuego dentro de una iglesia de los Santos de los Últimos Días y provocara un incendio que consumió por completo el edificio, el saldo preliminar es de dos personas fallecidas y al menos ocho heridas.

Sanford, un veterano de la guerra de Irak que sirvió en la Infantería de Marina de los Estados Unidos entre 2004 y 2008, estrelló su camioneta Chevy Silverado contra el templo, irrumpió armado durante un servicio dominical y desató el caos, el atacante murió minutos después, en un intercambio de disparos con la policía.