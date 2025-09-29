Unidad y Compromiso en la Nueva ERA del Verde en Chiapas

* Destaca Luis Armando Melgar.

Las Margaritas, Chiapas; 29 de Septiembre de 2025.- En un ambiente de unidad y compromiso, el senador Luis Armando Melgar subrayó la importancia de la campaña de afiliación 2025 del Partido Verde Ecologista de México, llevada a cabo en este municipio, como un paso firme para consolidar la Nueva ERA del Verde en Chiapas.

“Hoy más que nunca, la unidad es la fuerza que nos impulsa hacia adelante. La verdadera transformación se logra trabajando juntos, escuchando a la gente y haciendo las cosas bien; más allá de los colores o ideologías. Lo que cuenta es el bienestar de Chiapas y de su gente noble y trabajadora”, señaló Melgar.

El legislador destacó que la unidad no es un simple discurso, sino un compromiso que se refleja en acciones concretas.

“Esto es de personas, no de colores, cuando hay voluntad y amor por Chiapas, los resultados se sienten. Hoy en Chiapas, hay gobernador, hay gobernabilidad y hay paz” enfatizó.

El Senador afirmó que hablar de unidad es hablar de caminar juntos con respeto, con tolerancia y con la mirada puesta en un futuro mejor. “Si hacemos las cosas bien, Chiapas tendrá con qué salir adelante, porque su mayor riqueza son sus comunidades, sus familias y su gente trabajadora.

“Las Margaritas es un ejemplo de la fuerza ciudadana, de mujeres y hombres que creen en la transformación y que están dispuestos a aportar su granito de arena para construir un Chiapas distinto. Esta cercanía es la base de la política humanista que hoy abrazamos”, destacó.

El Senador enfatizó que la Nueva ERA significa un gobierno y una forma de hacer política con humanismo, transparencia y unidad. Bajo esta visión, el Partido Verde en Chiapas trabaja de la mano con la ciudadanía para enfrentar los retos del presente y abrir nuevas oportunidades de desarrollo.

"Estamos demostrando que en la Nueva ERA sí hay rumbo, sí hay proyecto y sí hay compromiso con la gente. Juntos vamos a escribir una historia donde Chiapas se pinte de verde y sea ejemplo de unidad, justicia social y progreso sustentable", finalizó Melgar.