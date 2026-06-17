Trump Planea Redadas Masivas en Comunidades Inmigrantes de EEUU

*El Plan es Nombrado “Operación Mega”.

Washington, D.C. — La Red de Vigilancia de la Detención (DWN), el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), el Centro Nacional de Derecho Migratorio, United We Dream (UWD) y la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) condenan el plan del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de llevar a cabo un operativo migratorio a nivel nacional desde mediados hasta finales de septiembre. Diversas fuentes, tanto dentro como fuera del ICE, han compartido información con activistas sobre el operativo, al que el ICE denomina «Operación Mega». Además de aprehender a las personas priorizadas en la Orden Ejecutiva del presidente del 25 de enero, los agentes del ICE aprehenderán a las personas indocumentadas o susceptibles de deportación que se encuentren durante el operativo, de acuerdo con la política del ICE bajo la administración Trump. Se prevé que estas redadas sean de una magnitud histórica, con entre 6,000 y 10,000 inmigrantes en la mira.

La Operación Mega forma parte de un ataque generalizado y creciente contra todos los inmigrantes. Tras el fin del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) el martes, es evidente que esta administración no se moderará al implementar una agenda antiinmigrante y supremacista blanca. De hecho, a principios de este año, el principal agente de inmigración de Trump declaró que «ninguna población está descartada».

Esta operación devastaría a las comunidades inmigrantes, separaría familias y pondría vidas en peligro. Las operaciones de control resultan inevitable e intencionalmente en la detención de miembros de la comunidad, líderes comunitarios clave, cuidadores primarios y muchos otros. Aumentar el número de personas en detención migratoria tan rápidamente es una receta para condiciones crueles, muertes y violaciones de derechos a gran escala.

En el operativo policial más reciente, del cual ICE divulgó datos, aproximadamente el 70% de las personas arrestadas fueron lo que ICE denomina arrestos «colaterales»: personas indocumentadas que enfrentan arresto y detención solo porque ICE las encontró mientras buscaban a otra persona. El operativo está programado para llevarse a cabo mientras el Congreso decide si financiará una expansión masiva del sistema de detención migratoria.

“La Operación Mega es un intento cínico del ICE de manipular el proceso de asignación de fondos del Congreso. No es casualidad que esta operación esté planeada para las últimas semanas del año fiscal. El ICE está elevando intencionalmente las cifras de detenciones antes del nuevo año fiscal para alegar una ‘necesidad operativa’ de más fondos y más camas de detención”, declaró Silky Shah, directora ejecutiva de Detention Watch Network. “Durante demasiado tiempo, incluso miembros del Congreso que han condenado los ataques contra las comunidades inmigrantes han votado a favor de financiar al ICE para que implemente esos mismos ataques. Con la Operación Mega, el ICE ha vuelto a mostrar sus cartas. La ‘necesidad’ del ICE de fondos adicionales es una invención política, y ni el Congreso ni los contribuyentes deberían recompensar un comportamiento tan cruel y cínico”.

Greisa Martínez Rosas, directora de defensa de United We Dream, añadió: «Hace dos días, Trump eliminó el programa DACA, que me protegía a mí y a 800,000 jóvenes inmigrantes de la deportación. Hoy ha intentado desviar las críticas tuiteando que los jóvenes inmigrantes no tenían ‘nada de qué preocuparse’. ¿En serio? ¿Cómo podemos no preocuparnos cuando nos enteramos de que ICE está a punto de lanzar redadas masivas? El Congreso debe desfinanciar a estos agentes armados para atacar a familias y ponerse a trabajar ya en la aprobación de una Ley Dream limpia. ¡Es hora de actuar!».

Avideh Moussavian, abogada principal de políticas del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, condenó la operación planeada, declarando: «Esta administración tiene la intención de hacer la vida de las vibrantes comunidades inmigrantes lo más dolorosa posible. Las redadas a gran escala, diseñadas para inventar artificialmente la necesidad del presupuesto del DHS para detenciones masivas y deportaciones, son inadmisibles. Seguimos firmes en denunciar al DHS por aterrorizar a nuestras comunidades y en pedir al Congreso que no permita que nuestros impuestos se destinen a agentes de ICE y CBP que separan a familias inmigrantes».

“Una operación de esta magnitud devastaría a las comunidades inmigrantes y pondría vidas en peligro. Familias serán separadas y niños quedarán traumatizados”, declaró Michelle Brané, Directora de Derechos y Justicia para Migrantes de la Comisión de Mujeres Refugiadas. “Estas acciones no nos brindan mayor seguridad. Al contrario, socavan el Estado de derecho al invocar el miedo e ignorar descaradamente el debido proceso”.

Contrariamente a la intención del ICE de silenciar a las comunidades mediante el miedo, estas están preparadas para defenderse de estas operaciones, que se han llevado a cabo durante años a menor escala. Diversos grupos también instan a los funcionarios electos locales, estatales y federales a colaborar con sus electores para registrar los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidos por agentes del ICE en la comunidad y en los centros de detención migratoria. Los funcionarios electos estatales y locales también deben tomar medidas inmediatas para garantizar que los recursos locales y estatales no se utilicen para ayudar a implementar la Operación Mega u otras medidas de cumplimiento de la ley.

“Alentamos a los miembros de la comunidad en riesgo a que revisen sus planes de seguridad y consejos sobre cómo pueden defender sus derechos si se encuentran con ICE”, dijo Mary Meg McCarthy, directora ejecutiva del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes. “Todas las personas tienen derecho a guardar silencio. Si lo detienen o arrestan, no tiene que responder a las preguntas de un agente de inmigración. Si un agente de inmigración llama a su puerta sin una orden judicial, no abra la puerta”.