InicioSección PoliticaInternacionalNos Defenderemos Hasta la Última Gota de Sangre si EEUU nos...
Internacional

Nos Defenderemos Hasta la Última Gota de Sangre si EEUU nos Invade: Díaz-Canel

0
13

*Ante Amenazas de Trump de Intervenir en Cuba.

La Habana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció la política de «máxima presión» y la guerra psicológica de Washington contra su país, y aseguró que la isla está preparada para resistir cualquier escenario, en un adelanto de una entrevista con el medio estadunidense Sky News.
«Estamos dispuestos a combatir y dar hasta nuestra última gota de sangre por defender nuestros derechos, nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestros logros», dijo el mandatario al ser consultado sobre si toma en serio las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Cuba, en el marco de sus antecedentes de amenazas a otros países???.
Díaz-Canel afirmó que Cuba es un país pacífico que no representa una amenaza para nadie, pero no va a ceder en su soberanía. «Cuba no es una nación en disputa, no somos una colonia y no vamos a ceder nuestra soberanía o independencia», expresó.
En ese sentido, calificó las amenazas y la retórica de Washington como parte de una estrategia de presión, desinformación y guerra psicológica destinada a intimidar a Cuba y desestabilizar su sociedad.
«No queremos una guerra, pero no le tenemos miedo», dijo al añadir que el país se encuentra preparándose para evitar ser sorprendido o derrotado. El mandatario también se refirió a las recientes declaraciones de Trump sobre un presunto acercamiento de Cuba a Estados Unidos y su influencia en el futuro de la isla.

Nos Defenderemos Hasta la Última Gota de Sangre si EEUU nos Invade: Díaz-Canel
Artículo anterior
Tapachula Fortalece la Prevención del Dengue con Acciones Integrales: Yamil Melgar
Artículo siguiente
Un Riesgo Para Peatones Registros Abiertos de Telmex y CFE
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Hombre es encontrado sin vida con impactos de bala en camino de terracería.

Al Instante staff - 0
*entre La Gloria y Los Llanes Tapachula, Chiapas a julio de 2026.— Un hombre fue localizado sin vida la noche del viernes sobre un...
Leer más

Hulk Runners Celebra su Aniversario con Carrera Atlética en Suchiate

Al Instante staff - 0
Hulk Runners celebró un aniversario más de su fundación, con una carrera atlética que reunió a decenas de corredores provenientes de distintos municipios...
Leer más

Poder Judicial y abogacía chiapaneca suman esfuerzos por la justicia

Al Instante staff - 0
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión de...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más