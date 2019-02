Designan Nuevo Director de API en Puerto Chiapas

Tapachula, Chiapas; 2 de Febrero.- El Consejo de la Administración Portuaria Integral (API) de Puerto Chiapas aprobó, en sesión extraordinaria, el nombramiento de Roberto Mendoza Sánchez como nuevo Director General en la entidad, en sustitución de José Villalobos Gallegos, quien, a su vez, había asumido el cargo el 28 de Marzo del 2018.

El nuevo titular, es Ingeniero Civil, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, de acuerdo a su currículo, cuenta con una experiencia profesional de 24 años ininterrumpidos.

Desde 1994 se ha venido desempeñando en el sector gubernamental, en la especialidad de ingeniería portuaria, con diferentes puestos dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Fue becado por la Agencia Internacional de Cooperación del Japón donde cursó el diplomado Training Course in Port and Harbour Engineering.

Colaboró en los diferentes puertos con Administraciones Portuarias como: Progreso, Yucatán; Puerto Madero, en Chiapas; y Tuxpan, en Veracruz.

En estas dos últimas se desempeñó como Subgerente de Planeación y Gerente de Operaciones e Ingeniería. Posteriormente se incorporó a la iniciativa privada en diversos proyectos.

Villalobos Gallegos, quien estuvo diez meses al frente del API de Puerto Chiapas, fue funcionario del Gobierno de Ulises Ruiz, en Oaxaca. Había llegado a sustituir a Mario Levet Vega, quien estuvo en ese cargo escasamente cuatro meses. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello