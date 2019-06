Avanza Entrega de Tarjetas del Programa “Sembrando Vidas”

Jorge Aguilar Reyna, el declarante.

Tapachula, Chiapas; 7 de Junio.- El coordinador territorial del Programa “Sembrando Vidas” en el Soconusco, Jorge Aguilar Reyna, dio a conocer que se encuentran en la última etapa de la entrega de tarjetas, ya que hasta el momento se ha cumplido con el 90 por ciento de los campesinos empadronados.

El Programa federal beneficiará a 20 mil campesinos de las regiones Sierra y Soconusco, de los cuales sólo han recibido su tarjeta de apoyo 18 mil 150, por ello, dijo, en los próximos días se cumplirá este proceso, que permitirá al pequeño productor un empleo durante 6 años, y así, obtener un beneficio sustancial para asegurar la comercialización en el mercado interno.

Con esta iniciativa gubernamental se atenderá 25 municipios de dichas regiones en cuyos ejidos o comunidades se ha emprendido una inversión millonaria para el establecimiento de prácticas agroforestales.

El programa pretende dejar fuera el asistencialismo a través de la obtención de un empleo, donde en su inicio se reforestarán alrededor de 45 mil hectáreas en los 25 municipios de la Sierra, Costa y Soconusco de Chiapas, donde sin duda se generará productividad para el desarrollo de las familias del campo.

Las comunidades y ejidos habían sido olvidos, pero con el programa implementado por el Gobierno Federal se reactivará la economía regional, mediante el pago del jornal equivalente a 5 mil Pesos, por lo que la inversión en la zona será de 100 millones de Pesos cada mes.

Habrá activación económica en las comunidades, y por lo tanto, el desarrollo de las familias, por lo que este enfoque permitirá crear estrategias de binomios productivos, mediante una estrategia de sustitución de importación, con la aceptación de árboles frutales y maderables.

El entrevistado mencionó que, una vez que se concluya con la entrega de tarjetas, vendrá la etapa de “mecánica de suelo”, que es la preparación de la tierra y posteriormente se establecerán la siembra de las plantaciones, que estarán divididos en 5 sistemas agroforestales.

Respecto a la inconformidad de algunos campesinos que fueron excluidos del programa, Aguilar Reyna, detalló que muchos quedaron fuera porque no cumplieron con los requisitos o lineamientos, principalmente por no contar con 2.5 hectáreas de extensión de terreno, o tenían rentados sus propiedades para sistemas de caña, plátano o palma, o bien y no pudieron acreditar que contaban con el terreno.

Puntualizó que se realizan las gestiones ante las autoridades federales para que se pueda abrir una vez más la inscripción en el programa, afirmó, a fin de que otros pequeños productores sean beneficiados con esta iniciativa de prácticas agroforestales. EL ORBE/Marvin Bautista