Migrantes se Apoderan de Espacios Públicos en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 17 de Diciembre del 2020.- El parque central de la localidad se ha convertido en un campamento de miles de migrantes centroamericanos, haitianos, cubanos y de otras nacionalidades, ahí comen, duermen, hacen sus necesidades fisiológicas sin que exista quién verifique su situación legal en el país.

Ocupan los espacios donde hay restricciones por parte de las autoridades de Salud, causando inseguridad e insalubridad para la población mexicana.

Arturo Estrada Pérez, vecino del centro, exigió al Instituto Nacional de Migración (INM), que realice operativos para retirar a los extranjeros indocumentados que se han apoderado de esos lugares públicos y de la tranquilidad de las familias chiapanecas.

En entrevista para EL ORBE, aseguró que en los últimos meses, se ha observado a migrantes que se encuentran de manera irregular en el país, reunidos en grupos sin cubrebocas o sana distancia, lo cual puede generar un rebrote de Coronavirus.

“Nosotros pedimos a los efectivos de migración y a la Policía Federal, que realicen los operativos y redadas en el centro de la ciudad para que deporten a los migrantes a su lugar de origen, y no siga todo en la impunidad”, señaló.

A la vez, reiteró que esos extranjeros traen consigo un foco de infección, porque no hay un control sanitario en la frontera sur, “cuando un mexicano va a otros países, le piden que acate las leyes, esa misma situación debe hacer el gobierno mexicano con la puesta en marcha de operativos para que los migrantes se ajusten a las leyes migratorias”.

Abundó que la llegada de ese flujo de personas a la ciudad ha aumentado de manera alarmante y que se aglomeran en las noches en el centro de la ciudad, por lo que es necesario que las autoridades de los tres niveles de Gobierno pongan en marcha acciones para evitar rebrotes de coronavirus, porque deambulan y no usan los cubrebocas. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez