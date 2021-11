La Política Migratoria Mexicana Está Sujeta a lo que Ordenan en Estados Unidos

* Declara Bloque de Organizaciones de Izquierda.

Tapachula, Chiapas; 20 de noviembre del 2021.- La presencia de más de cien mil indocumentados varados en la localidad que arribaron en los últimos tres años, ha sido uno de los factores, según representantes de sectores productivos y organizaciones sociales, para el desplome del turismo y baja en las ventas; además del aumento en los niveles de inseguridad, comercio informal, prostitución, enfermedades virales, entre otros.

El centro de la localidad es uno de los puntos de mayor concentración de extranjeros que arribaron a Chiapas atraídos por el ofrecimiento de visas humanitarias, empleos, apoyos económicos educación, atención médica y otros ofrecimientos que hizo el gobierno, sumado al desinterés de las autoridades de sus propios países y la forma muy cómoda de deshacerse de los problemas.

Sabiendo que nadie les dice nada, los extranjeros se han apoderado de las áreas verdes y espacios públicos, incluso hasta las jardineras exteriores del palacio municipal.

“La presencia de miles de migrantes en Tapachula, sí nos ha marcado un diferente estilo de vida, ya que antes de que llegaran estas caravanas, nuestras formas de convivencia eran tranquilas y llevaderas”, dijo, Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, del consejo político del Bloque de Organizaciones de Izquierda Siempre (Blosi).

En entrevista para el rotativo EL ORBE estableció que anteriormente se podía salir de casa a cualquier hora, pero que hoy en día esa libertad quedó frenada, porque es tanto como que se estuviera en un retiro.

Comentó que esa gente, refiriéndose a los migrantes, no les importa caminar por donde sea en situaciones riesgosas, con tal de llegar a Tapachula sin sus documentos en regla, es decir, violando la ley.

Asimismo, que hay muchas personas de esos éxodos que argumentan que tienen que migrar porque en su lugar de origen la situación económica y política es deplorable, y que prefieren huir en busca de mejores estadios de vida.

De todas formas, precisó, que “con la sola presencia de tantos migrantes en la ciudad, la tranquilidad y la paz se han visto totalmente averiadas. Desafortunadamente, la política migratoria de México, está sujeta a lo que ordenan desde los Estados Unidos”.

Por otro lado, comentó que en este asunto, pareciera que el ayuntamiento no existiera, ya que no se ha visto en ningún momento su intervención para pedir que se concluya con este problema, o cuando menos, que haya orden.

Dijo por último que dentro de las caravanas llegan mujeres embarazadas y niños de todas las edades y que por lo tanto, merecen atención. Además, que ningún cuerpo policíaco interviene, por lo menos, para estar pendiente del tema de la seguridad. EL ORBE / Nelson Bautista