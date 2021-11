Denuncian Pésimo Servicio de Telmex en Colonias del Sur de Tapachula

* Tienen dos Semanas sin Telefonía e Internet.

Tapachula, Chiapas; 20 de noviembre del 2021.- Usuarios de Teléfonos de México (Telmex) en los fraccionamientos del sur de la localidad, denunciaron el pésimo servicio que aseguran les está dando esa empresa, luego de que durante dos semanas consecutivas no cuentan con telefonía ni internet, aunque ya les mandaron las facturas para que se paguen de manera inmediata.

María de Lourdes Gordillo López, secretaría de despacho en una empresa privada, dio a conocer en entrevista para EL ORBE que esas fallas les ha afectado muchísimo, porque esas herramientas digitales son parte fundamental, para llevar a cabo sus trabajos.

En su caso, reveló que no pudieron hacer las declaraciones fiscales del mes y las facturas, pero tampoco entraron llamadas telefónicas.

Al principio pensaron que se trataba de una falla momentánea, pero pasaron horas y el servicio no regresaba; luego fue un día, dos, tres, hasta llegar a las dos semanas, y quién sabe cuánto tiempo más.

Al igual que las decenas -o quizás cientos- de familias y empresas afectadas, comentó que llamaron a los teléfonos de Telmex para reportar las fallas, pero que solo les contestaba una grabación señalando que toda la zona estaba afectada y que tenían que esperar a que se hicieran las reparaciones.

Aún cuando han solicitado a las cuadrillas que les informen lo ocurrido, hasta el momento no han encontrado respuestas.

Por ello hizo el reclamo a Telmex para que atiendan esa situación de inmediato, porque son servicios que son pagados, no gratuitos, y que hasta ahora siguen sin ser atendidos.

Sobre ese grave problema, Raquel Velázquez, otra de las afectadas, comentó que hay la propuesta de un bufete de abogados, también ubicado en esa zona, que están proponiendo una demanda colectiva en contra de esa empresa de telefonía para que se haga responsable de descontar los días en que no cumplió con el servicio, además del pago de los daños y perjuicios ocasionados. EL ORBE / JC